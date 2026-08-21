Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto: qué dicen las predicciones para los doce signos del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La situación se vislumbra más propicia, programa los planes que te parezcan más alocados porque recibirás la aprobación de los demás. Amor: No por pensar en aquella persona que conoces tan bien, puedes convertirte en protagonista de un romance con futuro prometedor. Actúa. Riqueza: No desperdicies las buenas influencias, atrévete a iniciar nuevos proyectos financieros o la búsqueda de un empleo. Bienestar: No dejes que aparezcan piedras o trabas en el camino de tu relación. Habla claro, sin rodeos, y no te dejes llevar por los impulsos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido. Amor: Cuando aparezca una llamada telefónica o una carta, deberás interpretarla como un signo. Alguien está tratando de decirte algo. Riqueza: Se presentará una apertura en tu carrera profesional. Es probable que surjan nuevas ideas, de las que podrás sacar provecho. Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tu utilidad y tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, esta te dará valor para salir de lo indeseable.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Procura que no todo sea fiesta y diversión en tu vida porque podrías dejar cosas pendientes que después no podrás terminar. Amor: Vivirás un tiempo manteniendo relaciones frecuentes con tu pareja, incluso encontrando sorpresas creativas. Disfrútalo. Riqueza: Cuídate de la tendencia a ser demasiado generoso. Muéstrate en tu mejor aspecto en presencia de tus superiores. Bienestar: Como no tienes mucho aliciente en tu actual ocupación, te aburres. Ha llegado el momento de valorar si estás en el lugar adecuado.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tus modales amistosos se ganarán el apoyo de los demás. Encontrarás algo de tu agrado en un negocio al que nunca habías ido antes. Amor: No permanezcas encadenado a un amor que te ofende y con el cual no eres feliz. Sentirte libre y valorado no tiene precio. Riqueza: Buen período para crear tras bambalinas y trabajar con ahínco, pero sin beneficios inmediatos. Sé paciente y verás resultados. Bienestar: Para que eso que tienes en mente se materialice más rápidamente, tienes que decidirte a ir a ver a esa persona o a hacer esa llamada.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos. Amor: Te dolerá ver que tu pareja no está contigo cuando la necesitas. Son pruebas que a veces pone la vida para mostrarnos algo. Riqueza: Dale la bienvenida a tus nuevos compañeros y búscate un aliado entre ellos. Vienen días de competencia y lo necesitarás. Bienestar: El deporte es ideal para estos días, nada que sea violento y te sacuda te hará bien. Busca la meditación o el yoga, quizá la natación.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu lucidez mental apadrinará éxitos a través de la palabra oral y escrita. Los más inquietos encontrarán motivaciones en el arte. Amor: Es momento de poner los pies en la tierra, es decir, de reconocer que anhelas una pareja que te ofrezca seguridad y afecto. Riqueza: Si no tomas precauciones correrás el riesgo de perder papeles importantes y convertirte en víctima de una mala jugada. Bienestar: Un poco de cal y un poco de arena mantienen tu energía al mínimo. No estés con personas negativas que sólo absorben energía positiva.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No tienes motivos para dudar de tu intuición, por lo que no te dejes influir por opiniones ajenas que sólo buscan entorpecer tus proyectos. Amor: Cierta desazón desaparece tan repentinamente como apareció. Más vale permanecer al margen de comentarios y celos innecesarios. Riqueza: Las ideas son brillantes pero el efectivo sigue sin aparecer. No te dejes presionar por nadie, las ganancias llegarán. Bienestar: No te dejes abatir por el peso de las responsabilidades. Hoy puedes dar vía libre a todo tu ánimo social y a tus ganas de diversión y cambio.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy se podría iniciar algo nuevo. Tal vez recibas la noticia de un nacimiento, inicies estudios o recibas recompensas por tu trabajo. Amor: Experimentarás un cambio muy provechoso en el amor. Podrás liberarte de la presión y las reglas que no te hacían feliz. Riqueza: Piensa y analiza los gastos antes de efectuarlos. Si no lo haces, luego tendrás que realizar duros sacrificios económicos. Bienestar: Ser moderado, comer sano, hacer deporte, consultar al médico periódicamente y reír, sobre todo reír, son las claves para una vida equilibrada.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana. Amor: Tus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa. Disfrútala sin culpas ni inhibiciones. Riqueza: Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o la economía, pueden seguir su ritmo normal ya que no se ven nubes de tormenta. Bienestar: Trata de salir del ambiente en que estás sumido. Esa es la única forma de combatir tus estados anímicos tan cambiantes.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No hay mayor problema con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta desaparecerá casi sin que te des cuenta. Amor: Una sutil pereza interior te impulsa a serpentear por los caminos de la fantasía. Estarás navegando sin contratiempos. Riqueza: No te desesperes si observas que tus ahorros disminuyen, porque los avatares económicos son pasajeros. Bienestar: Refúgiate en una mujer mayor si necesitas alguna clase de consejo para no cometer errores. Los problemas a los cuales no les veías solución, terminan.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia. Amor: Momento de movimientos y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten. Riqueza: Te encuentras en posibilidad de arriesgar e invertir. No ignores tu intuición porque un golpe de suerte modificará tu vida. Bienestar: Tu escepticismo natural te impide creer que puedes llegar más alto, pero es cierto, tienes lo que quieras. Lo que te falta es tener fe en ti.