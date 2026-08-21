El estado actualizado de las rutas cordilleranas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 21 de agosto
Vialidad Nacional publicó la actualización sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, un informe clave para quienes planeen cruzar a Chile o recorrer la cordillera este 21 de agosto.
Las rutas y pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada mayormente transitables. Aunque se registraron nevadas en las zonas altas, los caminos fueron despejados a tiempo.
No obstante, Vialidad Nacional recomendó extremar la precaución en el sector cordillerano por la presencia de hielo o nieve sobre la calzada. Por otro lado, repasamos la situación en el paso Cristo Redentor (Mendoza), que este 21 de agosto mantiene restringido el tránsito.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 21 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 21/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Exigencias de Vialidad
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)
|Trabajos de despeje en traza. Calzada con escarcha, nieve acumulada en banquinas y heladas matinales. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada húmeda por aplicación de salmuera y sectores con formación de hielo/nieve en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13)
|Habilitado con precaución
|Arg: 09:00 a 18:00 hs
Chi: 08:00 a 17:00 hs
|Sectores de la calzada con presencia de hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores con hielo, barro y baja adherencia. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo mixto (terrestre y lacustre). Sectores de ripio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias y reserva de barcaza en el lado chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter turístico/lacustre operando con normalidad.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Cerrado
|Inhabilitado por período invernal y acumulación de nieve/daños en la calzada.
|Cristo Redentor
|Mendoza (RN 7)
|Habilitado bajo esquema especial
|09:00 a 21:00 hs (Arg) / 08:00 a 20:00 hs (Chi)
|Operativo tras reapertura. Tránsito habilitado según esquema unidireccional diario para desmalezar la congestión de transporte de carga. Tránsito de turismo restringido o suspendido. Cadenas obligatorias.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 21 de agosto
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Formación de hielo e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Calzada con acumulación de nieve e hielo. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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