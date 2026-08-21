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El estado actualizado de las rutas cordilleranas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 21 de agosto

Vialidad Nacional publicó la actualización sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, un informe clave para quienes planeen cruzar a Chile o recorrer la cordillera este 21 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Foto: Vialidad Nacional

Foto: Vialidad Nacional

Las rutas y pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada mayormente transitables. Aunque se registraron nevadas en las zonas altas, los caminos fueron despejados a tiempo.

No obstante, Vialidad Nacional recomendó extremar la precaución en el sector cordillerano por la presencia de hielo o nieve sobre la calzada. Por otro lado, repasamos la situación en el paso Cristo Redentor (Mendoza), que este 21 de agosto mantiene restringido el tránsito.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 21 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 21/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Exigencias de Vialidad
Pino HachadoNeuquén (RN 242)Habilitado con precaución09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)Trabajos de despeje en traza. Calzada con escarcha, nieve acumulada en banquinas y heladas matinales. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada húmeda por aplicación de salmuera y sectores con formación de hielo/nieve en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13)Habilitado con precauciónArg: 09:00 a 18:00 hs
Chi: 08:00 a 17:00 hs		Sectores de la calzada con presencia de hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con sectores con hielo, barro y baja adherencia. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsTramo mixto (terrestre y lacustre). Sectores de ripio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias y reserva de barcaza en el lado chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre operando con normalidad.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)Inhabilitado / CerradoCerradoInhabilitado por período invernal y acumulación de nieve/daños en la calzada.
Cristo RedentorMendoza (RN 7)Habilitado bajo esquema especial09:00 a 21:00 hs (Arg) / 08:00 a 20:00 hs (Chi)Operativo tras reapertura. Tránsito habilitado según esquema unidireccional diario para desmalezar la congestión de transporte de carga. Tránsito de turismo restringido o suspendido. Cadenas obligatorias.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 21 de agosto

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónFormación de hielo e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por riego de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en Collón Curá y Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónCalzada con acumulación de nieve e hielo. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Invierno 2026

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada mayormente transitables. Aunque se registraron nevadas en las zonas altas, los caminos fueron despejados a tiempo.

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