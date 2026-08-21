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Servicio a la comunidad: CALF anunció dos cortes de luz programados para este sábado 22 de agosto en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este sábado 22 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 22 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:00 a 09:30Desde Lules hasta Ricchieri entre Obrero Argentino y PaimúnAdecuación de la Red Troncal de Distribución para fortalecer su infraestructura y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico
De 09.30 a 13.30Desde Lules hasta Aguado entre Obrero Argentino y Los ÁlamosAdecuación y mantenimiento de la Red Troncal de Distribución para fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este sábado 22 de agosto.

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