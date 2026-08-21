El viento afloja y baja la temperatura en el Alto Valle, pero crecen las chances de lluvia: qué pasará en la cordillera

Después de varios días donde la temperatura rozó los 20°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes se espera que regrese el clima fresco, situación que podría continuar durante todo el fin de semana.

Si bien no pronosticó fuertes temporales para Neuquén y Río Negro, adelantó que el Alto Valle podría registrar nuevas precipitaciones y en la cordillera no se descarta nevadas, aunque solo en zonas altas.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

Como se mencionó, el Alto Valle no registra alertas meteorológicas, pero la jornada de este viernes estará dominada por un leve descenso térmico, con una temperatura máxima de 10°C y una mínima nocturna de 7°C.

El organismo nacional indicó que no se esperan mayores complicaciones por viento, pero si anticipó el regreso de las precipitaciones que aparecieron durante la madrugada. Serán algunos chaparrones aislados que se podrían presentar en la franja horaria de la mañana.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital:

General Roca: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 13 – 22 km/h. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 7 – 12 km/h. Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Neuquén: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 13 – 22 km/h. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 7 – 12 km/h. Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 13 – 22 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

Por su parte, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 7°C. En tanto la mínima se ubicará en 4°C.

El viento, al igual que en el Alto Valle, se mantendrá mucho más calmo. Las velocidades más intensas se darán durante la mañana con 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones y nevadas, al menos por hoy, se mantienen en 0%.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura: