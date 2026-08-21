Universidades de la Patagonia norte se reúnen en Roca para debatir los desafíos de la educación pública

Estudiantes universitarios serán parte de las jornadas de debate sobre el presente y los desafíos de la educación superior pública.

Representantes de distintas instituciones de educación superior de la Norpatagonia se reunirán el 24 y 25 de agosto en Roca para poner en común algunos de los principales desafíos que atraviesa actualmente la universidad pública. El financiamiento, las condiciones de trabajo y el futuro de la educación superior en la región estarán entre los temas de discusión.

Las actividades tendrán lugar en el Instituto de Formación Docente Continua Fiske Menuko (IFDC) y estarán abiertas no solo a la comunidad universitaria. La convocatoria incluye a autoridades, docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores, organizaciones sindicales y sociales y público interesado.

Dos jornadas de actividades

El encuentro se denomina Trinchera y reunirá a representantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y el Instituto de Formación Docente Continua Fiske Menuko (IFDC). La propuesta es impulsada por el Sindicato de Trabajadores del IUPA (SITRAIUPA), con el acompañamiento de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

Uno de los temas que atravesará el encuentro será la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Pero la propuesta busca ampliar la discusión más allá de la coyuntura presupuestaria. El objetivo es debatir sobre qué universidad pública necesita la Patagonia, su vínculo con las comunidades y los desafíos educativos y sociales que enfrenta la región.

La apertura será el lunes 24, a las 18.30, con una conferencia de la historiadora Julia Rosemberg, docente de la Universidad de Buenos Aires y autora del libro Eva y las mujeres. Historia de una irreverencia. Rosemberg también participa como divulgadora de historia argentina en distintos espacios y en el canal de streaming Gelatina.

La actividad continuará el martes 25, desde las 18, con mesas de debate organizadas alrededor de cuatro ejes: Cultura, Educación, Derechos y Sindicalismo. Cada institución invitada tendrá a su cargo la coordinación de uno de esos espacios.

La intención es que las mesas funcionen como ámbitos de intercambio entre distintos sectores de la comunidad educativa. Podrán participar estudiantes, docentes, graduados, trabajadores universitarios, organizaciones sindicales y sociales y vecinos interesados en las problemáticas planteadas.

Rectores y decanos, en el cierre

Uno de los momentos centrales será el panel previsto para el 25 de agosto a las 19, que reunirá a autoridades de instituciones de educación superior de la región.

Participarán Roberto Molina, director del IFDC Fiske Menuko; María Mare, decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue; Julio Monasterio, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad; Christian Lopes, rector de la Universidad Nacional del Comahue, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La conformación del panel busca sumar una mirada regional sobre problemas que atraviesan al sistema universitario en todo el país, pero que adquieren características particulares en la Patagonia, donde las distancias, la distribución territorial de las instituciones y las necesidades de las comunidades plantean desafíos propios para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior. Tras el panel se proyectará Camino a la normalización, un documental producido por SITRAIUPA.

Las actividades serán libres y gratuitas, aunque requieren inscripción previa previa a través del sitio web oficial del evento. Con la participación de distintas casas de estudio, la propuesta apunta a generar un espacio común para discutir el presente de la educación superior y, al mismo tiempo, pensar su papel en el desarrollo social, cultural y educativo de la Norpatagonia.