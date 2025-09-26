Horóscopo de hoy viernes 26 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte. Amor: Respeta tu deseo y afianza el vínculo con tu pareja. Preserva los espacios de afecto para recuperar tus energías. Riqueza: Si deseas prosperar, tienes que saber que no es momento. Eso sí, usa tu creatividad con fines prácticos porque dará resultado. Bienestar: Si cierto pesimismo se apodera de tu ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero. Siempre que llovió paró.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Evita accidentes hoy más que nunca. Deja de lado las ideas descabelladas y podrás superar este vendaval de conflictos. Amor: Estabilidad, entendimientos y armonía con la persona que te quiere. La gente piensa que conquistas más de lo que es en realidad. Riqueza: Una sugestiva intervención de Urano servirá para afinar puntería en lo relacionado con el azar y el dinero ganado sin esfuerzo. Bienestar: Si deseas actuar con seguridad, será necesario investigar primero la solidez de las fuerzas con que cuentas. Es bueno hacer un plan de juego.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Aventuras que te divierten pero no te satisfacen a pleno. La economía se recompone. Aparecerán viajes por trabajo, tómalo con calma. Amor: Hoy te sentirás extremadamente seductor y esto te dará mucha seguridad, sobre todo en el sector afectivo y de las amistades. Riqueza: Se pueden presentar demoras y trabas en nuevas iniciativas y proyectos. Problemas con los sistemas de comunicación. Bienestar: Analiza el origen de esos estados de desazón que a menudo te aquejan y te ponen al borde de la depresión. Un buen examen de conciencia te aliviará.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu ánimo se encontrará muy cargado de sensualidad. La impaciencia y la ansiedad pueden ser tus peores enemigos hoy. Amor: Tu media naranja percibirá tu trato cordial. Es posible que conozcas alguna relación interesante con vistas a tu desarrollo personal. Riqueza: Tu trabajo se desarrollará de forma natural, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Es el momento de intercambiar ideas. Bienestar: Puedes sentir cansancio físico y mental y la sensación de no tener fuerzas. Toma medicaciones indicadas, consulta a tu médico de confianza.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Las rutinas tediosas son insoportables hoy. Te resulta imposible llevar a cabo tareas repetitivas, necesitas un cambio. Amor: Si no se puede arreglar la situación que los está separando, será mejor que cada uno siga por su camino. La clave es saber aceptar la realidad Riqueza: El momento económico es favorable, los problemas pueden venir por establecer acuerdos tanto comerciales como laborales. Bienestar: Considera hacer un viaje en el cual te apartes de tu realidad presente y explores una forma de vivir diferente. Ten valor en tus emociones.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Trata de no tomar decisiones precipitadas, porque estás en un período de transición que requiere tiempo para asimilar las cosas antes de aventurarte. Amor: Te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu entrega será total, sin límites, y eso generará una bella relación de amor y romanticismo. Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento solamente si generas acciones cooperativas. Bienestar: Para recuperar tu armonía será necesario que practiques algún deporte aún en tu casa, o que hagas meditación. Busca el contacto emocional con familiares.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te encuentras muy activo. Tu dinamismo te ha transformado en un líder, lo cual hace que te sientas muy seguro de ti mismo. Amor: Tu pareja tiene sus razones, debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, si no la perderás. Riqueza: Tendrás muchas actividades en tu profesión o trabajo, aunque será un día mucho más tranquilo y aprovecharás mejor el tiempo. Bienestar: A pesar de querer estar en todos los temas es posible que se descuiden algunos de ellos. Es hora de focalizar y empezar a delegar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás que tener paciencia porque el desarrollo de los asuntos es muy lento. Se te presentarán ciertas limitaciones, acéptalas. Amor: Si te encuentras invadido por entrometidos que lo único que quieren es socavar tu relación de pareja, defiende lo que quieres. Riqueza: Puedes encontrar límites externos, falta de apoyo a tus proyectos o trabas burocráticas y legales. Es pasajero, no temas. Bienestar: Es momento de que te actualices en todo lo que se refiera a computadoras, Internet y nuevas tecnologías. No te dejes estar. Evita la mediocridad.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar. Amor: Estás un poco frío y distante y no sabes lo que te pasa, pero los demás te notan muy raro. Necesitas romper la rutina. Riqueza: Es un día para obtener beneficios y vencer dificultades. Si tenías una decisión demorada, es el momento de tomarla. Bienestar: Si tenías planeado para estos días alguna inversión, será mejor que empieces a limpiar el organismo de tanta onda negativa.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te levantarás con el doble de fuerza y con un optimismo a prueba de toda desilusión. Harás brillantes negocios. Amor: Conquistas sin pretenderlo. No es difícil que con un chiste que se te ocurra de la forma más inocente, alguien caiga a tus pies. Riqueza: Tu capacidad para resolver asuntos se verá favorecida. Es un día perfecto para demostrar cuánto vales. Bienestar: No te olvides de planificar un alto en tu trabajo, tu salud va a agradecértelo. Hazlo en compañía de amigos o familiares.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No es una buena semana para relacionarte con amigos o para trabajar en equipo. Las diferencias se harán notar. Amor: A pesar de la disonancia en otros aspectos, tu sex appeal está en su máximo esplendor. Te lloverán propuestas, acéptalas todas. Riqueza: Buen momento para cambio de casa. En la familia vas a gastar como loco pero en ti serás muy cuidadoso. Bienestar: No fuerces situaciones ni discutas inútilmente si las cosas no siguen el curso que te habías propuesto. Equilibra lo que sientes y lo que puedes.