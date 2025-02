Horóscopo de hoy viernes 28 de febrero, signo por signo

Amor: Muéstrate más afectuoso con tu pareja. No importa cuán cansado estés, una sonrisa y una palabra cariñosa no cuestan mucho.

Hoy: Deberás vivir algunas tensiones en la jornada de hoy, debido a asuntos no resueltos en el seno familiar. No te dejes llevar.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: La amistad es para ti una cuestión de vida o muerte. Eres exigente en ese ámbito y, a su vez, tu compromiso es el motivo de su existencia.

Amor: Te sientes atraído por personajes que están rodeados de un halo misterioso. Recuperas el gusto por el erotismo y la pasión.

Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no se debe a que no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.

Bienestar: Dedícale más tiempo para asimilar mejor los alimentos y disfrutar de la mesa. Cuida tu dieta alimentaria en calidad y cantidad.