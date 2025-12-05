Horóscopo de hoy viernes 5 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Caerás en cuenta de que es hora de inducir rotundos cambios en tu vida de manera urgente. Deja ya de postergarlos. Amor: No permitas que la opinión de terceros afecte los sentimientos que posees hacia tu pareja. Escucha tu corazón. Riqueza: Deberás callar ciertas palabras cuando te enfrentes en discusión a tus superiores durante la jornada. No te dejes llevar. Bienestar: Siempre valora las intenciones de las personas que te rodean, pero sé muy selecto a la hora de tomar consejos de ellos. Sé tu mismo juez y verdugo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Autoestima elevada. Dedícate a los placeres personales. Adquiere aquello que te permita aumentar tu nivel de confort diario. Amor: Los problemas con la pareja surgirán si no aquietas tu carácter. Deberás negociar cada mala actitud. Intenta cambiar. Riqueza: Las condiciones se darán para que trabajes relajado. Demuestra practicidad a la hora de tomar decisiones. Bienestar: Piensa que hacer deportes te despejará de tus preocupaciones y oxigenará tu mente. Evita exigirte más de lo necesario, puedes lastimarte.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Parece que por fin te has dado cuenta de lo que valen los demás y con quién puedes contar de verdad. Amor: Encontrarás inesperadamente a la persona que te dará amor, reconocimiento y realización. Pon toda la fuerza en esto. Riqueza: En lo que respecta al dinero, tendrás que mostrar toda tu habilidad si quieres ir detrás de un aumento de sueldo. Bienestar: Intenta mantener una alimentación más variada. No es bueno comer siempre lo mismo y dejar de lado otros alimentos importantes.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Conocerás a extraordinarios personajes. No juzgues el libro por la cubierta, pueden parecer diferentes a ti, pero tienen mucho para enseñarte. Amor: Por tu originalidad puedes ser muy atrayente y simpático a los ojos ajenos. Puede llegar el amor de forma inesperada. Riqueza: Un socio será la pieza clave en un negocio que parecía poco rentable. Todo saldrá a pedir de boca. Bienestar: Los riesgos y las decisiones poco estudiadas pueden resultarte caros. Deberás prestar atención a los aspectos prácticos de la vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Analiza con detenimiento y asesórate muy bien antes de tomar una decisión o firmar documentos importantes. Amor: Momento muy propicio para el amor y la diversión porque tu carisma y tolerancia te acercarán al sexo opuesto. Riqueza: Te resultará imposible mantener un ritmo de trabajo, porque empezarás con ganas, pero a medio camino te quedarás sin voluntad. Bienestar: Más vale estar solo que mal acompañado. Necesitas otra clase de personas, más acordes con lo que tú eres.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tienes ahora la inspiración creadora para hacer realidad tus sueños y prefieres pasar el tiempo en tu casa antes que socializar. Amor: Un lindo e inesperado romance te puede traer buenos resultados. Anímate a vivirlo con la plenitud de tus sentimientos. Riqueza: Cuando la gente te pida favores, ten cuidado. No es el momento de ser demasiado liberal ni con gastos ni con préstamos. Bienestar: Préstale más atención a tu arreglo, no te abandones porque cuanto mejor te veas, más subirá tu propia moral y más te admirarán y respetarán.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy debes animarte a darle a ese ser querido una loca y dulce prueba de afecto. Cuidado con los detalles. Amor: Van a saltar muchas dudas con respecto a tu pareja. Si no tienes claro tus sentimientos, deja todo atrás antes de hacer daño. Riqueza: La fortuna esta de tu lado para realizar alguna inversión, juegos de azar o alguna compra. Aprovecha la buena suerte. Bienestar: Cambia tu esquema de labor solo por placer y sin tener en cuenta el rendimiento económico. Todo resultará como lo imaginas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Seguirá concretándose todo lo que esperabas, pero a un ritmo más lento del deseado. Ten paciencia y no descuides el orden. Amor: Los astros están en posición favorable. Todo lo que tenga que ver con tus relaciones personales, afectos y amor se encaminará. Riqueza: Te espera un camino lleno de espinas hasta llegar a tu meta principal, pero cada vez queda menos. Te ayudarán mucho. Bienestar: Recuerda que muchos te admiran por tu fuerza de voluntad. Hay alguien cercano que te considera su mejor ejemplo a seguir. No lo defraudes.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: La palabra a tener en cuenta será caos. El hogar se verá alterado por circunstancias no esperadas. Será temporario. Amor: Puede que hoy se produzca alguna alarma que te hará reflexionar sobre cosas relacionadas con el corazón. Riqueza: Comienza este día con iniciativas que puedan mejorar tu economía. Planifica bien tus actividades para sacar provecho al tiempo. Bienestar: Es tiempo de cambiar tu filosofía de vida poniendo en práctica esas ideas nuevas que laten en tu mente. No temas a arriesgarte, da el primer paso.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te centrarás en tu casa, la cual puede continuar en expansión. Tal vez esté en puerta una mudanza o cambiar los muebles de lugar. Amor: Busca nuevas alternativas a los efectos de la rutina, tu imaginación y sensibilidad están elevadas. Aprovecha el momento. Riqueza: Tus decisiones tendrán una mayor eficacia y con un pequeño esfuerzo podrías avanzar hacia tus proyectos más ambiciosos. Bienestar: Un malentendido debe ser aclarado, y la única manera de hacerlo es apelando a la más cruda de las verdades.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Favorable para cuestiones de dinero, un pariente cercano te hará un planteo diferente sobre tus finanzas y tú aceptarás con entusiasmo. Amor: Deja que el otro se acerque a ti cuando estás herido, no te aísles, solo lograrás una triste soledad. Refúgiate en la persona que amas. Riqueza: Antes de lanzarte con esa idea o ese gasto, asegúrate de que tienes el apoyo de todos los tuyos porque pueden surgir malentendidos. Bienestar: Encuentra en tu interioridad el impulso necesario para mitigar los aspectos negativos de la soledad. Todo depende de ti y de lo que te esfuerces.