Horóscopo de hoy viernes 5 de diciembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 5 de diciembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Caerás en cuenta de que es hora de inducir rotundos cambios en tu vida de manera urgente. Deja ya de postergarlos.
Amor: No permitas que la opinión de terceros afecte los sentimientos que posees hacia tu pareja. Escucha tu corazón.
Riqueza: Deberás callar ciertas palabras cuando te enfrentes en discusión a tus superiores durante la jornada. No te dejes llevar.
Bienestar: Siempre valora las intenciones de las personas que te rodean, pero sé muy selecto a la hora de tomar consejos de ellos. Sé tu mismo juez y verdugo.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Autoestima elevada. Dedícate a los placeres personales. Adquiere aquello que te permita aumentar tu nivel de confort diario.
Amor: Los problemas con la pareja surgirán si no aquietas tu carácter. Deberás negociar cada mala actitud. Intenta cambiar.
Riqueza: Las condiciones se darán para que trabajes relajado. Demuestra practicidad a la hora de tomar decisiones.
Bienestar: Piensa que hacer deportes te despejará de tus preocupaciones y oxigenará tu mente. Evita exigirte más de lo necesario, puedes lastimarte.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Parece que por fin te has dado cuenta de lo que valen los demás y con quién puedes contar de verdad.
Amor: Encontrarás inesperadamente a la persona que te dará amor, reconocimiento y realización. Pon toda la fuerza en esto.
Riqueza: En lo que respecta al dinero, tendrás que mostrar toda tu habilidad si quieres ir detrás de un aumento de sueldo.
Bienestar: Intenta mantener una alimentación más variada. No es bueno comer siempre lo mismo y dejar de lado otros alimentos importantes.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Conocerás a extraordinarios personajes. No juzgues el libro por la cubierta, pueden parecer diferentes a ti, pero tienen mucho para enseñarte.
Amor: Por tu originalidad puedes ser muy atrayente y simpático a los ojos ajenos. Puede llegar el amor de forma inesperada.
Riqueza: Un socio será la pieza clave en un negocio que parecía poco rentable. Todo saldrá a pedir de boca.
Bienestar: Los riesgos y las decisiones poco estudiadas pueden resultarte caros. Deberás prestar atención a los aspectos prácticos de la vida.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Analiza con detenimiento y asesórate muy bien antes de tomar una decisión o firmar documentos importantes.
Amor: Momento muy propicio para el amor y la diversión porque tu carisma y tolerancia te acercarán al sexo opuesto.
Riqueza: Te resultará imposible mantener un ritmo de trabajo, porque empezarás con ganas, pero a medio camino te quedarás sin voluntad.
Bienestar: Más vale estar solo que mal acompañado. Necesitas otra clase de personas, más acordes con lo que tú eres.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Tienes ahora la inspiración creadora para hacer realidad tus sueños y prefieres pasar el tiempo en tu casa antes que socializar.
Amor: Un lindo e inesperado romance te puede traer buenos resultados. Anímate a vivirlo con la plenitud de tus sentimientos.
Riqueza: Cuando la gente te pida favores, ten cuidado. No es el momento de ser demasiado liberal ni con gastos ni con préstamos.
Bienestar: Préstale más atención a tu arreglo, no te abandones porque cuanto mejor te veas, más subirá tu propia moral y más te admirarán y respetarán.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Hoy debes animarte a darle a ese ser querido una loca y dulce prueba de afecto. Cuidado con los detalles.
Amor: Van a saltar muchas dudas con respecto a tu pareja. Si no tienes claro tus sentimientos, deja todo atrás antes de hacer daño.
Riqueza: La fortuna esta de tu lado para realizar alguna inversión, juegos de azar o alguna compra. Aprovecha la buena suerte.
Bienestar: Cambia tu esquema de labor solo por placer y sin tener en cuenta el rendimiento económico. Todo resultará como lo imaginas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Seguirá concretándose todo lo que esperabas, pero a un ritmo más lento del deseado. Ten paciencia y no descuides el orden.
Amor: Los astros están en posición favorable. Todo lo que tenga que ver con tus relaciones personales, afectos y amor se encaminará.
Riqueza: Te espera un camino lleno de espinas hasta llegar a tu meta principal, pero cada vez queda menos. Te ayudarán mucho.
Bienestar: Recuerda que muchos te admiran por tu fuerza de voluntad. Hay alguien cercano que te considera su mejor ejemplo a seguir. No lo defraudes.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: La palabra a tener en cuenta será caos. El hogar se verá alterado por circunstancias no esperadas. Será temporario.
Amor: Puede que hoy se produzca alguna alarma que te hará reflexionar sobre cosas relacionadas con el corazón.
Riqueza: Comienza este día con iniciativas que puedan mejorar tu economía. Planifica bien tus actividades para sacar provecho al tiempo.
Bienestar: Es tiempo de cambiar tu filosofía de vida poniendo en práctica esas ideas nuevas que laten en tu mente. No temas a arriesgarte, da el primer paso.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Te centrarás en tu casa, la cual puede continuar en expansión. Tal vez esté en puerta una mudanza o cambiar los muebles de lugar.
Amor: Busca nuevas alternativas a los efectos de la rutina, tu imaginación y sensibilidad están elevadas. Aprovecha el momento.
Riqueza: Tus decisiones tendrán una mayor eficacia y con un pequeño esfuerzo podrías avanzar hacia tus proyectos más ambiciosos.
Bienestar: Un malentendido debe ser aclarado, y la única manera de hacerlo es apelando a la más cruda de las verdades.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Favorable para cuestiones de dinero, un pariente cercano te hará un planteo diferente sobre tus finanzas y tú aceptarás con entusiasmo.
Amor: Deja que el otro se acerque a ti cuando estás herido, no te aísles, solo lograrás una triste soledad. Refúgiate en la persona que amas.
Riqueza: Antes de lanzarte con esa idea o ese gasto, asegúrate de que tienes el apoyo de todos los tuyos porque pueden surgir malentendidos.
Bienestar: Encuentra en tu interioridad el impulso necesario para mitigar los aspectos negativos de la soledad. Todo depende de ti y de lo que te esfuerces.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Surgen contactos afectivos en el lugar de trabajo, será factible solucionar algunas diferencias si actúas con diplomacia.
Amor: El amor incluye celos, posesión e impulsividad. Somos falibles pero perfectibles. No los combatas, acéptalos y compártelos.
Riqueza: Encontrarás un trabajo para hacer por tu cuenta o decidirás convertir un pasatiempo en una actividad que te dé beneficios.
Bienestar: Trata de mantener el control en aquellos momentos en que todo parece un caos. Verás cómo tomas ventajas de la situación.
