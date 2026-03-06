Horóscopo de hoy viernes 6 de marzo, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Aprende a controlar un poco más tu carácter irascible. Hoy recibirás una noticia que te pondrá a prueba, de ti depende cómo actuar. Amor: Solo la sinceridad podrá lograr que la pareja se consolide. Revisa si esta cualidad está presente en tu relación. Riqueza: No dejes para último las correcciones de tus proyectos a entregar. Procura organizar la forma en la que lo haces. Bienestar: Las peleas con tus seres queridos solo lograrán acrecentar la angustia en ti. Busca limar asperezas y te sentirás mucho mejor.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La nostalgia te invadirá hoy. Viejos amores volverán para ocupar tus pensamientos, no dejes que el pasado se apodere de ti. Amor: Tu pareja es consciente de tu amor, pero siente que no la incluyes en tu vida. No dejes que esto sea motivo de pelea. Riqueza: Evita realizar comentarios negativos hacia tus superiores con tus pares laborales. No sabes como pueden resultar los eventos. Bienestar: Deja de lado tu adicción al trabajo y dedícale más tiempo a tus seres queridos. Ellos son el único motor de tu vida, disfrútalos más.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Desencuentros con alguien de la familia o un amigo importante. Estarás tan ocupado que te resultará imposible hacerte problema. Amor: Un período de celos se avecina. Alguien del pasado volverá a tu vida y tu pareja sentirá que están compitiendo con ella. Riqueza: Resurge una postergada posibilidad de viaje para el futuro, lo que te ayudará a enriquecerte en el área laboral. Comienza a planificar Bienestar: No sigas mirando con nostalgia los tiempos pasados. Mejor enfócate en tu porvenir y actúa de acuerdo con lo que te dicte el corazón.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Podrás tener algunos trastornos en tu mundo, si automáticamente realizas todo lo que te dicen, trata de escoger el mejor camino. Amor: Es imprescindible que hables con tu ser amado porque existen tensiones que podrán convertirse en grandes discusiones. Riqueza: Es un momento de crecimiento profesional y tu reto será centrarte en cómo ahorrar e invertir para cumplir tus objetivos. Bienestar: Trata de no realizar excesos con la alimentación, ya que podría causarte inconvenientes que necesitarán la atención de un profesional.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No está en tu naturaleza pasar por encima de alguien, así que no será muy agradable para ti tener que recurrir a eso. Cuídate. Amor: Jornada de éxitos amorosos, en los cuales tu pareja te dará su total apoyo en lo que quieras iniciar. Riqueza: Si no sabes cómo y cuánto invertir, consulta con un experto porque merece la pena asegurarte, y te evitará gastos excesivos. Bienestar: Es momento que te cuides de las tensiones producidas en el ámbito laboral. Ya que no te será fácil convivir a cada momento con ellas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Posees una energía positiva y esperanzadora cuando se trata de la interacción con los demás. Realiza charlas virtuales con amigos y familiares. Amor: Estás atravesando por un momento de indecisiones amorosas, ten en cuenta que las oportunidades no esperan por siempre. Riqueza: Se aproximan cambios positivos en tu trabajo, pero esto requerirá un poco más de esfuerzo de parte tuya. Te beneficiarás. Bienestar: Podría haber tensiones dentro y alrededor de tu entorno familiar. Tu instinto será no hacerles demasiado caso, pero te traerán mayores inconvenientes.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Pasas por un mal momento, si te vuelcas a la lógica tampoco te saldrán las cosas como quieres. Fíjate en tus sentimientos. Amor: Existe buena predisposición a reconstruir una relación amorosa que últimamente estaba cayendo. Ten en cuenta los detalles. Riqueza: Por momentos te parecerá que ya no tienes energías suficientes para proseguir con tu trabajo. Realiza un esfuerzo extra. Bienestar: Es la oportunidad para que des un giro a tu vida y comiences a pensar más en tu salud, si realizarás actividad física ve de a poco y que sea continúa.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Has creado cierta confusión con tus comentarios en tu grupo de amigos. Todavía estás a tiempo de remediar la situación. No lo dejes pasar. Amor: Todo ese duro trabajo que has hecho en tu persona te rinde provecho hoy. Cabe esperar buenos momentos en el amor. Riqueza: Estarás en lucha con quienes quieren tener tu misma autoridad. Cuida que tu orgullo no te juegue una mala pasada. Bienestar: No permitas que los acontecimientos de tu entorno nublen tu capacidad de concentración. Aprende a abstraerte correctamente y lograrás maravillas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Día gris y sin motivaciones. Tendrás que poner mucho de tu parte para que tome otro color. Todo dependerá de ti. Amor: Una situación llegará a su fin. Podría ser una separación o una pérdida, lo que supondrá cierta tristeza en tu vida. Riqueza: Evita generar discordia en tu ambiente laboral. Sueles tener actitudes egoístas y egocéntricas que alejan a tus compañeros. Bienestar: Debes tomarte algunas pausas en el transcurso del día. Sentarse a comer una fruta será muy saludable para tu cuerpo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Continúa por el camino emprendido y no te detengas porque el éxito laboral y afectivo te caerá como lluvia del cielo. Amor: Gozarás de una nueva armonía en tu vida amorosa, hay un gran compromiso en el aire. Nuevos encuentros colmarán tus deseos. Riqueza: Probabilidad de dilapidar, a causa de tus viejos vicios, los medios económicos de los que dispones. Sé prudente con el dinero. Bienestar: No te manejes desde la angustia, el problema siempre se resuelve. Sugerencia: que el valor de la verdad esté por encima de todo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Haz valer tus derechos porque podrías ser víctima de un abuso de confianza de parte de una persona muy allegada. Amor: Estás bajo de cariño. Te hace falta compartir y vivir nuevas experiencias, pero ábrete y acepta, no llames tú mismo a la soledad. Riqueza: Buen momento para capacitarte o iniciar un próspero negocio. Toda asociación que hagas será próspera, tienes todo a tu favor. Bienestar: Realizaste una difícil elección y ahora asumes las consecuencias. Por duro que parezca, realmente hiciste lo correcto, así que sé valiente.