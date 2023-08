La influencia de Venus retrógrado: ¿Por qué surgieron tantas separaciones en los famosos?

El pasado 22 de julio, hasta el 3 de septiembre, Venus comenzó su periodo retrogrado en el signo de Leo. Y últimamente, no dejan de ser noticia las separaciones. Algo que se hace mucho más evidente entre las celebridades.

Taylor Swift, Reese Whiterspoon, Rosalía, Ariana Grande, Rosalía, la lista sigue y esta semana, fueron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul los que confirmaron que habían decidido separarse luego de dos años en pareja.

¿Es culpa de Venus?

«No es solo Venus retrógrado es el que trae todas las separaciones. Cuando este planeta, que habla de cómo nos acoplamos con los demás retrograda nos invita a revisar nuestras relaciones, nuestros vínculos sexoafectivos o no. Cómo soy con mis amigos, cómo soy con mi pareja, es esto lo que quiero que me brinden, es esto lo que quiero dar» explica Jennifer Lapa, creadora de @astrohastaenlasopa.

«Todo esto se da con la luna llena en Acuario, lo que habla de cortes de vínculos de amistades, de parejas, de asociaciones. Todo lo acuario habla de corte y disrupción. Mientras que la luna llena nos invita a ver qué pasó hace seis meses, qué vengo arrastrando o qué proceso desde la luna nueva en Acuario, algo que recién hoy puede culminar y darle claridad a eso que me venía dando vuelta en la cabeza», dice Lapa que deja en claro que agosto comienza fuerte en materia astrológica.

Revisiones positivas

«Es importante entender que todo desandar de un planeta, toda reversa, solo trae revisiones positivas. Cada planeta en nuestra carta natal representa una función psicológica. Cuando un planeta como Venus empieza a retrogradar es una hermosa invitación a revisar, rechequear nuestra manera de llevar la función que se le atribuye: cómo nos abrimos, cómo nos vinculamos, como nos acoplamos con otros. Cada signo lo hará de manera distinta» concluye la astróloga.