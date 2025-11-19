El famoso astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, reveló sus predicciones para cada signo del zodíaco en este jueves 20 de noviembre de 2025. Con su característico estilo, el especialista brinda orientación sobre amor, trabajo, finanzas y bienestar para que cada persona pueda aprovechar al máximo la energía del día.

Este jueves trae una energía de movimiento y apertura. El Universo impulsa a actuar, a tomar decisiones que venías meditando y a dar pasos concretos hacia tus objetivos. Es un día para confiar en tu poder personal, mantener la mente clara y abrirte a nuevas oportunidades. Todo lo que se hace con intención y corazón hoy tiene más fuerza.

Las predicciones del Niño Prodigio para el jueves 20 de noviembre 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía se activa y te impulsa hacia nuevos proyectos. Tomá la iniciativa: hoy tu liderazgo será clave.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Buscá estabilidad, pero sin miedo a pequeños cambios. Una conversación sincera te permitirá avanzar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Jornada llena de comunicaciones, reuniones y novedades. Estarás especialmente inspirado y mentalmente ágil.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El foco está en lo emocional. Un gesto o mensaje te dará tranquilidad. Protegé tu energía y poné límites.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El día te invita a sobresalir. Reconocimientos laborales o sociales pueden llegar de manera inesperada.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organizá tu jornada para no sentirte abrumado. Hoy podés resolver pendientes importantes con eficiencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La armonía vuelve a tus vínculos. Charlar, conciliar y expresar tus emociones traerá equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Transformación en marcha. Una decisión profunda comienza a tomar forma. Dejás atrás algo que ya no te sirve.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ideal para viajar, planificar o estudiar. Tu energía expansiva te acerca a nuevas oportunidades.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El día trae claridad económica. Buena jornada para inversiones, acuerdos o reorganizar tus finanzas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Sentís un impulso renovado. Cambios de imagen, nuevas ideas o inicios personales están favorecidos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición te guía con fuerza. Prestá atención a señales y sensaciones: hoy son reveladoras.

