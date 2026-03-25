Mundial 2026: FIFA informó la fecha límite para la entrega de las listas de convocados

Lionel Scaloni toca con sus manos la Copa del Mundo acompañado por Gianni Infantino, presidente de FIFA.

La organización de la Copa Mundial FIFA 2026 ha dado un paso fundamental al oficializar el cronograma de inscripción para las 48 selecciones que formarán parte del torneo. En una decisión que marca el ritmo de preparación de los cuerpos técnicos, el ente máximo del fútbol mundial estableció que el 30 de mayo será la fecha límite improrrogable para la entrega de las listas de convocados definitivas.

Este anuncio llega en un momento de máxima intensidad, cuando restan apenas 78 días para que ruede la pelota en el Estadio Azteca. Según el reglamento estipulado, existe una instancia previa: el 11 de mayo, las federaciones deberán presentar una nómina preliminar.

Sin embargo, este listado tendrá un carácter estrictamente privado y no será publicado por la FIFA, permitiendo que los entrenadores trabajen con un margen de reserva antes del corte final.

La magnitud de este evento no tiene precedentes, ya que se desarrollará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

En el búnker de la Selección Argentina, la noticia se recibió con absoluta atención. El equipo nacional, que integra el Grupo J, ya tiene el foco puesto en sus tres primeros desafíos confirmados.

La Albiceleste compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania, un grupo que exigirá una planificación minuciosa para defender el título mundial.

Con el 30 de mayo marcado a fuego en el calendario, el seleccionador deberá definir quiénes serán los encargados de representar al país en el camino mundial que se iniciará formalmente el 11 de junio.