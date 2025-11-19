Cinco rituales simples para cerrar noviembre con buena energía y abrir diciembre con armonía

Noviembre llega a su fin dejando señales, aprendizajes y emociones intensas. Es un mes que suele mover energías profundas y revelar aquello que debemos ajustar antes de cerrar el año. Por eso, muchas personas eligen realizar un ritual de limpieza y renovación para despedir este ciclo y recibir diciembre con más claridad, liviandad y propósito. Estos rituales son simples y poderosos para liberar cargas, ordenar el ánimo y abrir espacio a lo nuevo.



Cinco opciones de rituales para hacer entre el 28 y el 30 de noviembre, idealmente por la noche, cuando la energía del día baja y el alma puede escuchar mejor.

Limpieza del aire (eliminación de cargas)

Necesitás:

Un poco de sahumo suave (palo santo, incienso de sándalo o lavanda).

(palo santo, incienso de sándalo o lavanda). Una ventana entreabierta.

Encendé el sahumo y recorré tu casa —especialmente las esquinas— dejando que el humo se lleve la energía cansada del mes.

Mientras lo hacés, repetí mentalmente:

“Lo que ya cumplió su ciclo se disuelve. Lo nuevo encuentra espacio.”

La vela del propósito (encender claridad)

Necesitás:

Una vela blanca o color crema.

o color crema. Un plato o cuenco pequeño.

Encendé la vela y observá la llama por un minuto sin pensar en nada más.

Luego decí en voz baja:

“Pido luz para cerrar noviembre con conciencia y abrir diciembre con paz.”

Dejá que la vela se consuma hasta la mitad. Si necesitás apagarla, hacelo con un apaga velas o pellizcando la llama, nunca soplando.

La lista del desprendimiento (soltar sin dolor)

Necesitás:

Una hoja de papel.

Un bolígrafo.

Escribí tres cosas que querés soltar antes de que termine el mes. Pueden ser emociones, hábitos, culpas, situaciones estancadas o pensamientos que ya no te hacen bien.

Cuando termines, doblá el papel en tres y ponelo debajo de la vela.

Decí:

“Me despido de lo que ya no vibra conmigo.”

Luego, quemá el papel de manera segura o rompelo en pedacitos y tiralo.

El gesto simbólico (abrir espacio a lo que viene)

Necesitás:

Una planta, un vaso de agua fresca o una piedra limpia (cualquiera de las tres).

Elegí una:

Si es planta → tocá la tierra.

Si es agua → mojate las manos.

Si es piedra → sostenela en tus palmas.

Decí:

“Estoy listo/lista para recibir lo que noviembre quiso enseñarme y lo que diciembre tiene preparado para mí.”

Este paso actúa como un cierre energético que sella el ritual.

La frase final para sellar el mes

Decila tres veces antes de irte a dormir:

“Confío, suelto y agradezco.”