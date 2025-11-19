Cinco rituales simples para cerrar noviembre con buena energía y abrir diciembre con armonía
Noviembre llega a su fin dejando señales, aprendizajes y emociones intensas. Es un mes que suele mover energías profundas y revelar aquello que debemos ajustar antes de cerrar el año. Por eso, muchas personas eligen realizar un ritual de limpieza y renovación para despedir este ciclo y recibir diciembre con más claridad, liviandad y propósito. Estos rituales son simples y poderosos para liberar cargas, ordenar el ánimo y abrir espacio a lo nuevo.
Cinco opciones de rituales para hacer entre el 28 y el 30 de noviembre, idealmente por la noche, cuando la energía del día baja y el alma puede escuchar mejor.
Limpieza del aire (eliminación de cargas)
Necesitás:
- Un poco de sahumo suave (palo santo, incienso de sándalo o lavanda).
- Una ventana entreabierta.
Encendé el sahumo y recorré tu casa —especialmente las esquinas— dejando que el humo se lleve la energía cansada del mes.
Mientras lo hacés, repetí mentalmente:
“Lo que ya cumplió su ciclo se disuelve. Lo nuevo encuentra espacio.”
La vela del propósito (encender claridad)
Necesitás:
- Una vela blanca o color crema.
- Un plato o cuenco pequeño.
Encendé la vela y observá la llama por un minuto sin pensar en nada más.
Luego decí en voz baja:
“Pido luz para cerrar noviembre con conciencia y abrir diciembre con paz.”
Dejá que la vela se consuma hasta la mitad. Si necesitás apagarla, hacelo con un apaga velas o pellizcando la llama, nunca soplando.
La lista del desprendimiento (soltar sin dolor)
Necesitás:
- Una hoja de papel.
- Un bolígrafo.
Escribí tres cosas que querés soltar antes de que termine el mes. Pueden ser emociones, hábitos, culpas, situaciones estancadas o pensamientos que ya no te hacen bien.
Cuando termines, doblá el papel en tres y ponelo debajo de la vela.
Decí:
“Me despido de lo que ya no vibra conmigo.”
Luego, quemá el papel de manera segura o rompelo en pedacitos y tiralo.
El gesto simbólico (abrir espacio a lo que viene)
Necesitás:
- Una planta, un vaso de agua fresca o una piedra limpia (cualquiera de las tres).
Elegí una:
- Si es planta → tocá la tierra.
- Si es agua → mojate las manos.
- Si es piedra → sostenela en tus palmas.
Decí:
“Estoy listo/lista para recibir lo que noviembre quiso enseñarme y lo que diciembre tiene preparado para mí.”
Este paso actúa como un cierre energético que sella el ritual.
La frase final para sellar el mes
Decila tres veces antes de irte a dormir:
“Confío, suelto y agradezco.”
