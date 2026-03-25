¿Otamendi a River? La postura del club ante una llegada que ilusiona

En su arribo al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina en el Predio Lionel Andrés Messi, Nicolás Otamendi fue consultado acerca de una posible llegada al Millonario a mitad de año: «No quiero agregar ninguna palabra extra. Tengo contrato con Benfica hasta junio, después veremos si le abro la puerta a River», aseguró con cautela.

El marcador central es confeso hincha de River y manifestó en más de una ocasión su deseo de jugar en el club antes de retirarse. Sin embargo, por respeto al Benfica -donde es capitán, juega desde 2020 y suma más de 270 partidos- evita hablar de una posible salida en medio de la temporada.

En la misma línea se expresó Ignacio Villarroel, en la conferencia Ion by 2Build 2026 realizada en Lisboa: «Otamendi es un jugador de Selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos: Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada».

Además, agregó: «Di María, Acuña, Pezzella: han vuelto muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas. A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Es híper profesional, ganador y serio. No solo por su estado físico, sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar».

El nombre de Otamendi estará sobre la mesa en los próximos meses. Todo indica que, tras finalizar su vínculo con el club portugués en junio, se abrirá la posibilidad concreta de negociar su llegada a River.

«Todos sabemos el amor que existe entre Otamendi y el club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la Selección Argentina. El hincha de River y el argentino lo reconocen porque es un líder, defendiendo a Messi, a Julián y a todos», sentenció Villarroel.