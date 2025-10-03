Cómo hacer brownies de chocolate blanco con arándanos y castañas de cajú
El bocado dulce siempre es necesario para compartir o disfrutarlo solo. La propuesta es de @felipizarro.
Lista de Ingredientes
manteca: 100 gr
extracto de vainilla: 1 cdita.
arándanos: 1/2 taza
castañas de cajú: 1/2 taza
azúcar: 170 gr
chocolate blanco: 150 gr
harina leudante: 200 gr
chips de chocolate blanco: 1/2 taza
huevos: 2
sal: 1 pizca
Preparación
Fundir el chocolate picado junto con la manteca a baño maría. Batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una preparación espumosa. Agregar el extracto de vainilla.
Tamizar la harina junto con la sal y el polvo de hornear. Incorporar los secos a la preparación con movimientos envolventes.
Por último, agregar el chocolate fundido, las castañas de cajú picadas y los chips. Llevar a horno, pre calentado, a 180° C en una placa con papel manteca por 25 minutos.
