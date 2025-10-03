SUSCRIBITE
25 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer brownies de chocolate blanco con arándanos y castañas de cajú

El bocado dulce siempre es necesario para compartir o disfrutarlo solo. La propuesta es de @felipizarro.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca: 100 gr

extracto de vainilla: 1 cdita.

arándanos: 1/2 taza

castañas de cajú: 1/2 taza

azúcar: 170 gr

chocolate blanco: 150 gr

harina leudante: 200 gr

chips de chocolate blanco: 1/2 taza

huevos: 2

sal: 1 pizca

Preparación

Fundir el chocolate picado junto con la manteca a baño maría. Batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una preparación espumosa. Agregar el extracto de vainilla.

Tamizar la harina junto con la sal y el polvo de hornear. Incorporar los secos a la preparación con movimientos envolventes.

Por último, agregar el chocolate fundido, las castañas de cajú picadas y los chips. Llevar a horno, pre calentado, a 180° C en una placa con papel manteca por 25 minutos.


Preparación

