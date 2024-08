Mercurio retrógrado está entre nosotros: recomendaciones y consejos para cada signo

Este lunes 5 de agosto inicia una de las temporadas astrológicas más temidas: Mercurio retrógrado ya está entre nosotros hasta mediados de mes, con centro en Virgo, y nos obligará a revisar nuestros pendientes y atar cabos sueltos. Por eso, a continuación, te ofrecemos una guía práctica de lo que tenés que tener en cuenta estos días. ¡Anotá!

Consejos para sobrevivir a Mercurio retrógrado en agosto 2024

Horóscopo Negro nos sugiere tomar nota de estos consejos, para pasar esta temporada de la mejor manera posible:

1. Si tenés que viajar, andá lo más temprano posible al lugar de partida para evitar demoras.

2. Si tenés que comunicarte vía correo electrónico, mensajes de texto o videollamadas, revisá bien y varias veces la información antes de enviarla, para evitar conflictos.

3. Si tenés una conversación importante, posponela hasta que Mercurio vuelva a estar directo, para evitar malos entendidos.

4. Será fundamental mantener la calma y no involucrarse más de la cuenta en nada que no lo merezca.

5. Aprovechá para desconectarte del mundo digital, apostá a algo para ti sin el ojo externo.

7. Si sentís nostalgia, observá aquellas experiencias que te dejaron un aprendizaje a lo largo del tiempo.

Signo por signo, a qué prestar atención durante el tránsito de Mercurio retrógrado en agosto 2024

El astrólogo Esteban Madrigal nos deja sus recomendaciones para superar Mercurio retrógrado, con eje en Virgo, de la mejor manera, signo por signo.

1. ARIES: hagan espacio a las sorpresas en sus agendas.

2. TAURO: busquen soluciones creativas a los problemas.

3. GÉMINIS: tengan paciencia y eviten las críticas destructivas.

4. CÁNCER: hablen claro y eviten decir cosas que no piensan.

5. LEO: pongan orden al despilfarro, sobre todo económico.

6. VIRGO: háblense más bonito, eviten la súper autoexigencia.

7. LIBRA: cuídense del estrés.

8. ESCORPIO: bloqueen a las personas tóxicas a su alrededor.

9. SAGITARIO: no le teman a los cambios durante este período.

10. CAPRICORNIO: eviten relajarse demasiado con las cosas importantes.

11. ACUARIO: renueven sus pensamientos y saquen los miedos que les bloquean.

12. PISCIS: escuchen a los demás, pero no dejen que hablen por vos.