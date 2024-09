Signo por signo, el horóscopo chino devela las predicciones para la tercera semana de septiembre 2024

Iniciamos la tercera semana de septiembre 2024, con las energías revueltas en pleno mes del Gallo. Por eso, antes de cacarear equivocadamente, repasamos las predicciones para cada signo del horóscopo chino, para la semana del 16 al 21 de septiembre, en pleno renacer de temporada. ¡Tomá nota!

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para la semana del lunes 16 al sábado 21 de septiembre 2024

1. RATA

Siempre es bueno contar con un plan de escape, por si las cosas no resultan como se esperan durante esta semana. Tienen que evaluar lo que han hecho bien y lo que no, para aprender de los errores.

2. BUEY

Hay cosas que no se pueden cambiar, a pesar de los errores. No pierdan tiempo en personas que no quieren mejorar, comiencen a preocuparse por ustedes mismos y de quienes sí desean ser mejores personas.

3. TIGRE

No es sencillo para ustedes pedir disculpas por algo que no hicieron bien, ya que el orgullo es su estandarte. Esta semana deben proponerse bajar esa emoción y ser valientes, a pesar de los errores.

4. CONEJO

Están formando un excelente grupo de amistades, por lo que trabajar para que todo siga así es el objetivo de estos días. Observen quiénes han transformado su vida.

5. DRAGÓN

Despeguen su mente de las cosas poco esenciales, en este momento tienen que encontrar algo que les ayude a tomar real dimensión de su existencia. Busquen iniciar la semana con una sonrisa.

6. SERPIENTE

Busquen los mejores resultados en sus objetivos. Lo que más deseen y quieren en su vida es lo que tendrán. No caigan en la desesperación si no pueden solucionar algo importante en estos días.

7. CABALLO

Intenten que la vida los lleve por lugares donde se sienten cómodos, dirigiendo el sendero que desean recorrer. Esta semana tendrán muchas ideas que los ayudarán a concretar esos planes que tienen en mente.

8. CABRA

Respeten las decisiones de quienes tienen a su alrededor en este momento. Si no pueden dejar de pensar en las posibilidades que están perdiendo a su alrededor, necesitan conversar con quien les importa para llegar a un acuerdo.

9. MONO

Complementan sus carreras con nuevos estudios, ya sea en un área afín a lo que haces o en algo completamente diferente. Esta semana será buena para pensar en ello y mirar otros caminos.

10. GALLO

Cuídense del cansancio extremo esta semana. Necesitarán más tiempo para descansar, divertirse y juntarse con amigos. No entreguen todo a sus trabajos.

11. PERRO

Nunca cuenten una idea que tengan en mente. Si quieren mostrar algo en lo que están trabajando, pueden hacer un buen resumen, pero eviten entrar en detalles para que no les quiten la iniciativa.

12. CHANCHO

Están tomando los consejos ajenos y eso es muy positivo, ya que indica que están buscando mejorías y encontrando referentes en la forma de mirar su vida. Aprovechen este tiempo para ser productivos.