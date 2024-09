Signo por signo, las imperdibles predicciones del horóscopo chino para la primera semana de septiembre 2024

Iniciamos septiembre 2024, el mes del Gallo según la astrología oriental, y su energía nos impacta de lleno en este período. Por eso, es importante conocer las predicciones del horóscopo chino para la semana del 2 al 8 de septiembre, con el objetivo de tener un horizonte hacia dónde mirar. ¡Éxitos!

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para la semana del lunes 2 al domingo 8 de septiembre 2024

1. RATA

No siempre podemos solucionar los problemas que nos enfrentan. Por eso, algunas veces tenemos que aceptar las derrotas y concentrarnos en lo que vendrá.

2. BUFALO

Ocasionalmente, hay momentos en los que hay que dejar que los otros se hagan cargo de las cosas, especialmente de sus propios problemas. No se dejen amedrentar por otros cuando no puedan ayudar.

3. TIGRE

Es momento de hacer sacrificios para mantener la economía del hogar. Las decisiones correctas que deben tomar están frente a ustedes, solo tienen que abrir los ojos.

4. CONEJO

No se resistan a las tentaciones, es momento de satisfacer sus deseos. Piensen en otras personas, en caso de que las hubiera. Eviten lastimar a terceros.

5. DRAGÓN

No dejen de vivir su vida porque a alguien le molesta lo que hacen. Recuerden que no debemos vivir al compás de la música de otros. Es tiempo de pensar en ustedes.

6. SERPIENTE

La perspicacia que tienen puede llevarlos lejos. Por eso, favorezcan siempre el aprendizaje en su vida por sobre todas las cosas. Sigan su instinto inquisitivo.

7. CABALLO

Las pasiones siempre nos dirigen hacia los lugares que queremos llegar en nuestro interior. Deben calmar su ímpetu y recalcular sobre qué es lo que quieren de sus vidas.

8. CABRA

Los buenos momentos no son solo para divertirse, sino también para aprender a ver lo que es bueno para su vida y a lo que deben aspirar.

9. MONO

No esperen mucho de quienes no dan la cara personalmente. Por eso, esta semana deben aspirar a no escuchar o leer los malos comentarios ajenos. No se preocupen por ellos.

10. GALLO

Los caminos que atraviesan pueden ser los mejores de su vida. Están en el momento justo para lograr grandes cosas. No se detengan, sino que vayan detrás del cambio positivo en su vida.

11. PERRO

Necesitan atender a muchos cambios esta semana, aunque estarán más bien relajados. Surgen buenas emociones con respecto a otros.

12. CHANCHO

No decaigan cuando aún no han sido derrotados. Las peleas deben darse hasta el final. Tienen que mantener su espíritu, incluso sabiendo cuáles pueden ser los posibles resultados.