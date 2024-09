Nos asomamos a la tercera semana de septiembre 2024, y sus energías previas a la primavera occidental insisten en atravesarnos con fuerza. Por eso, te contamos cuáles son las predicciones del horóscopo chino para este fin de semana, tomando los consejos de la astrología oriental para pasarlo de la mejor manera.

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 13 al 16 de septiembre 2024

1. RATA

Cuando son capaces de enfrentarse a los problemas, se vuelven personas mucho mejores. Pueden estar pensando en una mejor forma de ver la vida y todo indica que estos días aprenderán una importante lección, que los acompañará en el futuro.

2. BUFALO

Las cosas pueden ponerse un poco difíciles si no despabilan pronto. Por eso, tienen que explorar mucho más en profundidad sus emociones, ya que es muy importante que decidan que la vida sea mucho mejor. No se dejen vencer.

3. TIGRE

Acepten las razones por las cuales el resto de las personas hacen las cosas. Es muy probable que estén teniendo problemas con alguien solo porque no entienden sus motivos. Si lo analizan un poco, podrían mejorar la relación.

4. CONEJO

Estarán muy bien este fin de semana, comenzando a ver todo desde el punto de vista correcto. Hacer las cosas no va a significar tanto esfuerzo como creen, pero sepan que las cosas no siempre resultan como queremos o como hemos ideado.

5. DRAGÓN

Si no piensan en las cosas positivas que tienen en su camino, no podrán avanzar sobre la verdad. Es un buen momento para iniciar un negocio o para independizarse, podrían encontrar muchas más satisfacciones que las actuales. Recuerden que son dueños de su destino.

6. SERPIENTE

Están contemplando demasiado sobre sus vidas y no ponen las cosas buenas en su camino. Por eso, es muy probable que las cosas que desean aún no lleguen. Tienen que pedirlas con más fuerzas y hacer un poco más para que estas empiecen a manifestarse.

7. CABALLO

Eviten buscar a las personas equivocadas cada vez que tienen un problema. Es muy necesario rodearse de las influencias correctas en este momento, recuerden lo que están pasando y lo fuerte que son ante las circunstancias adversas.

8. CABRA

Tienen muy claro qué parte de la responsabilidad de un fracaso reciente se debe a su capacidad. No dejen que esto les vuelva a pasar ni que los arruine, comiencen a mirar mucho mejor lo que está ocurriendo a su alrededor.

9. MONO

Si bien muchas cosas pueden pasar en sus vidas, no se cierren a la posibilidad de experimentar en cada área de ella. Dejen que ese espíritu aventurero que tienen en su interior se manifieste y, así, comience a ayudarlos a crecer.

10. GALLO

Tienden a mirar las cosas de una forma que no siempre es acertada. Por eso, tienen que evaluar sus posturas y mejorar sus problemas de confianza este fin de semana. Busquen vivir una vida más audaz, no desde la oscuridad. La timidez no sirve de nada hoy.

11. PERRO

Conocen muy bien las posibilidades que tienen en este momento para lograr algunas cosas, así que no tengan temor a explorar un poco más allá de sus propios sentimientos y de sus propios límites. Tienen que llegar al fondo de lo que quieren.

12. CHANCHO

Son capaces de ver mucho más allá de lo que sus ojos les muestren este fin de semana. Por eso, tienen que ampliar un poco el espectro y observar lo que pueden tener y lo que esperan. No dejen que les afecten los problemas ajenos.