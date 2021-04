Hoy se trata la concesión de Calf en el Deliberante de Neuquén

Comenzó la sesión y la concesión de la cooperativa eléctrica de la ciudad, CALF, está dentro de los puntos del día en el tratamiento previsto por el Concejo de Neuquén. Con la disidencia de algunos concejales, se aprobó ayer ingresar "sobre tablas" la firma del acuerdo de concesión por los próximos 20 años.

Los trabajadores de CALF y operarios de la cooperativa, con las maquinarias, se apostaron en las afueras del edificio. Esperan que la concesión se apruebe hoy y no dentro de 15 díás, como establece el protocolo legislativo.

Pero el MPN tendría los votos necesarios (12 de 18) para aprobar el acuerdo entre el intendente Mariano Gaido y el presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, y por esta razón, se saltearían los mecanismos habituales y se habilitará la votación hoy.

La Leloir no está cortada, los vehículos sobrepasan en la vía libre que dejaron los camiones y la luz en el edificio del Concejo Deliberante no está cortada, ya que están sesionando en forma virtual y presencial, con transmisión en vivo.