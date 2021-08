Hoy siguen los cortes rutas y puentes de organizaciones sociales en Neuquén

Las organizaciones cumplirán con la segunda jornada e cortes anunciadas para Neuquén. Indicaron que se sumarían bloqueos en Chos Malal y Zapala. Como las medidas de fuerza empezarán a las 10, aún se esperan definiciones, como la extensión de los piquetes, que ayer se levantaron alrededor de las 17. Reclaman trabajo genuino y apuntan como responsables a las ministras Vanina Merlo (Gobierno y Seguridad) y Adriana Figueroa (Desarrollo Social y Trabajo).

Según se detalló en un comunicado, los cortes se repetirán durante tres días, por lo que aún faltan los de mañana. Ayer estuvieron a cargo del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), mientras que este miércoles serán realizados por el Polo Obrero (PO). Todas las agrupaciones comparten el mismo reclamo: que se cumplan reuniones que, aseguran, les prometieron desde el Gobierno.

Aclararon que esperaron una semana ser convocados por Desarrollo Social, como una muestra de buena voluntad, pero ante la falta de comunicación definieron repetir los cortes. "El gobierno no solo no escucha, sino que además en la misma semana que esperábamos una reunión, el gobierno recortó el pan de los merenderos y comedores, ya que no les pagó a las panaderías que tienen el convenio de provisión de pan", denunciaron.

Desde las organizaciones explicaron que su reclamo es el de trabajo genuino, por lo que rechazan los planes sociales y las bolsas de trabajo virtuales como "Rumbo". En cambio, proponen que se inicie un plan de obras públicas para mejorar los barrios, pero aseguran que el Gobierno lo rechaza.

En estas condiciones, los cortes anunciados desde las 10 (aunque se conocerá más cerca de la hora cuáles y cómo se llevarán a cabo) son:

-Tercer Puente (ayer cortaron el puente aéreo sobre la Ruta 7, en la Autovía Norte).

-Puentes carreteros Neuquén-Cipolletti.

-Puente El Carancho, entre Senillosa y Arroyito, sobre la ruta 22.

-Corte de Ruta 22 en Zapala.

-Corte de Ruta 40 en Chos Malal.