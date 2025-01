El papa Francisco se lastima el brazo en una caída, la segunda en poco más de un mes

ROMA (AP) — El papa Francisco sufrió una caída el jueves y se lastimó el brazo derecho, informó el Vaticano, apenas unas semanas después de que otra aparente caída le provocara un fuerte hematoma en la barbilla.

Francisco no se rompió el brazo, pero se le colocó un cabestrillo como medida de precaución, dijo el vocero de la Santa Sede en un comunicado.

El 7 de diciembre, el pontífice se golpeó la barbilla contra su mesita de noche en una aparente caída que causó un fuerte moretón.

El papa, de 88 años, que ha sufrido problemas de salud que han incluido largos episodios de bronquitis, a menudo tiene que usar una silla de ruedas por problemas en las rodillas. Utiliza un andador o un bastón cuando se desplaza por su apartamento en el hotel Santa Marta.

El Vaticano indicó que la caída del jueves también ocurrió en Santa Marta, y más tarde se vio al papa en audiencias con su brazo derecho en un cabestrillo.

“Esta mañana, debido a una caída en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco sufrió una contusión en el antebrazo derecho, sin fractura. El brazo fue inmovilizado como medida de precaución”, señaló el comunicado.

Las especulaciones sobre la salud de Francisco son constantes en los círculos vaticanos, especialmente después de que el papa Benedicto XVI rompiera 600 años de tradición y renunciara al papado en 2013.

Los ayudantes de Benedicto atribuyeron la decisión a una caída nocturna que sufrió durante un viaje a México en 2012, después de la cual determinó que no podía seguir con las exigencias del papado de viajar por el mundo.

Sin embargo, Francisco ha dicho que no tiene planes de renunciar pronto, aun si Benedicto “abrió la puerta” a esa posibilidad. En “Esperanza”, su autobiografía lanzada esta semana, Francisco dijo que no consideró la posibilidad de renunciar ni siquiera cuando se sometió a una cirugía intestinal mayor.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.