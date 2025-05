La estricta lista de requisitos que pide Wanda Nara para quien quiera conquistarla

En las últimas horas, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram su estricta lista de requisitos para tener un nuevo novio. En esa captura, la conductora de Bake Off Famosos enumeró: “Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír”.

“Que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presentes sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que sea feliz, que tenga carácter”, siguió.

Y continuó: “Que haga buenos mates, que duerma la siesta, que respete mis espacios, que haga deporte, que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize”.

Luego, escribió: “Que ame los animales, que sienta mucha pasión por algo, que tenga calle y experiencia, que tenga buenas manos, que sea creativo y original, que me dedique canciones, -100 y +21, y lo más importante: que me quiera por lo que soy”.

En otra historia, la rubia subió un video y dijo entre risas: “De más está decir que si pido todo eso es porque yo tengo mucho para dar”.

Los 28 requisitos que pide Wanda Nara para los que quieran conquistarla

Que sea inteligente

Que le guste comer

Que tenga carisma

Que sea caballero

Que no sea tóxico

Que tenga buenos sentimientos

Que tenga sentido del humor y me haga reir

Que sepa escuchar

Que ame a su mamá

Que tenga presentes sus cualidades

Que le falten fantasías por cumplir

Que tenga Tatuajes

Que tenga objetivos

Que sea feliz

Que tenga carácter

Que haga buenos mates

Que duerma la siesta

Que me respete mis espacios

Que haga deporte

Que me regale flores del semáforo

Que use ropa oversize

Que ame los animales

Que sienta mucha pasión por algo

Que tenga calle y experiencia

Que tenga buenas manos

Que sea creativo y original

Que me dedique canciones