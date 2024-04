Netanyahu desestima llamado a la mesura y dice que Israel decidirá cómo responder al ataque iraní

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que su país será el único que decida si responderá al ataque aéreo masivo realizado por Irán a principios de esta semana, y cómo lo hará, rechazando los llamados de sus aliados a actuar con mesura.

Israel ha prometido responder al ataque sin precedentes de Irán sin especificar cuándo o cómo, lo que ha dejado a la región preparándose para una escalada del conflicto tras meses de agitación relacionada con la guerra en la Franja de Gaza.

Desde el ataque, los aliados de Israel han instado al país a frenar cualquier respuesta que pudiera provocar una escalada. Estos llamados fueron repetidos el miércoles durante las visitas de los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido y Alemania.

La presión diplomática se produjo al tiempo que el presidente de Irán advirtió que hasta la “más mínima” invasión de su territorio provocaría una respuesta “enorme y severa”. Mientras tanto, la violencia aumentó el miércoles entre Israel y Hezbollah, el grupo libanés apoyado por Irán, que disparó una andanada de cohetes hacia el norte de Israel. En el ataque resultaron heridos al menos 14 soldados israelíes, seis de ellos de gravedad, indicó su ejército. Las fuerzas militares israelíes señalaron que, en respuesta, atacaron objetivos de Hezbollah en el interior del Líbano.

El miércoles, en una junta con su gabinete, Netanyahu dijo que se reunió con ambos ministros europeos y les agradeció el apoyo de sus países. Pero señaló que Israel decidirá por sí mismo cómo responder, a pesar de “todo tipo de sugerencias y consejos” de los aliados de Israel, algunos de los cuales, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, le ayudaron a repeler el ataque iraní.

“Quiero ser claro: tomaremos nuestras decisiones por nosotros mismos. El Estado de Israel hará todo lo que sea necesario para defenderse”, dijo Netanyahu.

A pesar de la dura retórica, parece poco probable que Israel ataque directamente a Irán sin el apoyo de al menos su principal aliado, Estados Unidos. Pero podría recurrir a métodos más silenciosos, como atacar a comandantes iraníes de alto rango o a grupos respaldados por Irán en otros países, o bien, lanzar un ciberataque.

No está claro cómo respondería Irán, dado el aumento de las tensiones. Cualquier cálculo incorrecto por cualquiera de las partes corre el riesgo de desatar una guerra regional.

El martes, el gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Irán y ha trabajado para coordinar una condena global al ataque mientras instaba a las partes a desescalar el conflicto. Funcionarios estadounidenses informaron a principios de esta semana que Biden le dijo a Netanyahu que Washington no participaría en ninguna ofensiva contra Irán.

El fin de semana, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel en respuesta a un ataque presumiblemente israelí contra el complejo de la embajada de Irán en Siria el 1 de abril, en el que murieron 12 personas, entre ellas dos generales iraníes.

Israel afirmó que él y sus aliados interceptaron con éxito casi todos los misiles y drones. Una niña de 7 años resultó herida en el ataque, que no causó ningún deceso ni daños importantes.

Israel e Irán han librado una guerra indirecta por décadas, pero el ataque del fin de semana fue la primera ofensiva militar directa de Irán contra Israel.

Con el aumento de las tensiones, los aliados de Israel han insistido en un mensaje de mesura. El canciller británico, David Cameron, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, llamaron a la calma en visitas separadas a la región.

Cameron dijo que “es claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar” contra Irán, pero espero que lo hagan “de una manera inteligente y severa, y que también haga lo menos posible para escalar el conflicto”. Cameron habló después de reunirse con el presidente israelí Isaac Herzog, cuyo cargo es principalmente simbólico.

Baerbock dijo que Alemania se mantiene “en total solidaridad con Israel”, pero lo llamó a la mesura.

“Todos deben actuar ahora prudentemente y con responsabilidad. No hablo de rendirse. Hablo de una mesura prudente, que no es nada menos que fortaleza”, dijo la ministra de Exteriores a la prensa. “Porque Israel ya ha mostrado fortaleza con su victoria defensiva el fin de semana”.

Los ministros señalaron que presionarán para que se impongan más sanciones internacionales sobre Irán.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió a Israel que no tome represalias. Emitió su mensaje durante un desfile anual del ejército, el cual no fue realizado en su ruta habitual y no fue transmitido en directo por la televisión estatal, posiblemente por temor a que pudiera ser blanco de un ataque.

En declaraciones reportadas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA, Raisi dijo que el ataque del fin de semana había sido limitado, y que si Irán hubiera querido llevar a cabo un ataque mayor, “no quedaría nada del régimen sionista”.

___

Los periodistas de The Associated Press Nasser Karimi, en Teherán; Jill Lawless en Londres, y Kirsten Grieshaber en Berlín, contribuyeron a este despacho.