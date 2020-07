Iguacel: "Me procesan porque soy el principal testigo de la causa de la obra pública"

“Fui procesado en tiempo récord, sin que el juez me permitiera ver las pruebas, sostuvo el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, tras se imputado por Rodolfo Canicoba Corral en su último acto como magistrado antes de su renuncia para jubilarse.

Canicoba también procesó al ex Procurador del Tesoro del macrismo Bernardo Saravia Frías. A ambos se les ha atribuido irregularidades en la concesión de licitaciones a autopistas por parte del Estado Nacional.

"Soy el principal testigo de la causa de la obra pública en Santa Cruz. Por eso, el juez (Rodolfo) Canicoba Corral me procesa en tiempo récord (un día) en la causa peajes, porque me quieren sacar de dicha causa. Al estar procesado pueden pedir la anulación de mi declaración", dijo Iguacel.



En mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, el ex funcionario indicó: "Lo que entiendo de la denuncia de (el diputado kirchnerista Rodolfo) Tailhade, pero no puedo comprobar porque no me permitieron ver las supuestas pruebas es que defraudé al Estado en la conclusión de la renegociación de contratos de peaje en los accesos a Buenos Aires. Cuando llegué a Vialidad, un organismo técnico por excelencia, tenía miles de carpetas y problemas inconclusos. Deudas impagas, juicios contra el Estado y miles de muertes por accidentes de tránsito por las rutas de la muerte o rutas de la desidia", agregó Iguacel.

Asimismo, enfatizó: "No todos somos lo mismo" y agregó: Yo creo que esto también es una venganza de ciertos sectores a los que les molestó que hayamos bajado un 40% el costo de obras (bajamos de 4 a 2,5 millones de dólares el costo de autopista), que hayamos hecho licitaciones transparentes y que hayamos hecho las cosas bien".

“Un tema escandaloso”

Anoche, en su programa Odisea, el periodista Carlos Pagni consideró el procesamiento de Iguacel como “un tema verdaderamente escandaloso”.

“El juez Rodolfo Canicoba Corral se está despidiendo de su juzgado. Se va envuelto en varias acusaciones que no se pudieron despejar en el Consejo de la Magistratura”, dijo Pagni y agregó: “Canicoba decidió, después de aclarar en los medios que él se siente víctima del gobierno anterior, al que por otra parte protegió tanto en varios temas, tomarle declaración indagatoria a Javier Iguacel. Es por una causa que tiene que ver con contratos de autopistas”.

Explicó que “Iguacel pidió ver por qué se lo acusaba, es decir, ver la prueba que había en su contra para oponer una defensa. Pero Canicoba le explicó que no era posible porque estamos en pandemia, los papeles están en el Juzgado y no fueron subidos a la red. Por lo tanto, Iguacel no sabía de qué se lo acusaba. El juez le dijo que lo podía ver más adelante. A pesar de eso, lo procesó. Hay un detalle interesante: ¿dónde está Canicoba hoy?”

Se respondió: “Aparentemente, en su mansión del country San Jorge. ¿Él habrá visto la acusación que pedía ver Iguacel? Probablemente el juez tampoco sabía de qué lo estaba acusando, pero lo procesó igual. Esto es el derrumbe de un principio sagrado, que es el derecho de defensa. Sería interesante que Cristina Kirchner diga si esto es o no lawfare, y que en todo caso salga a defender, aunque sean opositores a ella, a quienes son víctimas de lo que tantas veces ha denunciado”, concluyó.