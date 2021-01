"Impresentables y caraduras": así calificó De Vido a Fernández y Piñera

A través de su cuenta de Twitter, el exministro de Planificación, Julio De Vido, tildó de "impresentables y caraduraras" al presidente Alberto Fernández y su par chileno Sebastián Piñera, que ayer mantuvieron un encuentro en el Palacio de la Moneda, en el marco de la visita oficial del mandatario argentino a Chile.

En su tuit, De Vido hizo refenrecia a una nota periodística que afirma que ambos "trabajan en una salida política para Venezuela". "Habría que formar una comisión internacional para que les den una salida política a estos dos que son impresentables, que CARADURAS!!!", escribió sobre el tema el exfuncionario.

En el mismo sentido de la información publicada, el canciller chileno Andrés Allamand afirmó: “Lo que visualizo es que de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en el país vayan convergiendo en una estrategia común, que tiene como uno de los elementos fundamentales la necesidad de que exista una salida política”.

Sin embargo, horas más tarde, Fernández desmintió al funcionario en una conferencia de prensa desde la Residencia Oficial de la República Argentina en Chile. “Honestamente, no sé qué fue lo que dijo y no me gustaría que se malinterprete. Lo que sí puedo decir es que no abordamos ese tema con el presidente Piñera, no se tocó el tema”.

Crece la tensión entre una parte del oficialismo y los sectores más duros del kirchnerismo por el tema de una amnistía en casos de corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Masa había descartado la posibilidad de que el presidente indulte a exfuncionarios detenidos. Como respuesta, De Vido y el dirigente Luis D'Elía lo vincularon a la venta de la distribuidora eléctrica Edenor al grupo empresario Vila-Manzano.