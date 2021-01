Cortocircuito en Chile: Fernández afirmó que no habló de Venezuela con Piñera

Cerca del cierre de su visita a Chile, Alberto Fernández contradijo al canciller del país trasandino y aseguró que no habló sobre Venezuela en la reunión que mantuvo ayer con su par Sebastián Piñera.

"Honestamente no sé qué fue lo que dijo el canciller, y no me gustaría que se malinterprete lo que dijo, no abordamos ese tema con Piñera, no tocamos ese tema”, aseguró el mandatario argentino en conferencia de prensa.

Más temprano, el canciller chileno, Andrés Allamand, había asegurado que en el diálogo entre los presidentes se había avanzado en la creación de "un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”.

"Tampoco quisiera desmentir porque no sé qué ha dicho el canciller, a quien le guardo mucho respeto. Ese tema no lo toqué con Piñera”, aclaró Fernández sin querer entrar en polémicas pero negando los dichos de Allamand.

En la conferencia de prensa también participaron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá, la asesora Presidencial Cecilia Nicolini y el embajador de argentino en Chile Rafael Bielsa.

Antes de emprender el viaje de regreso, el presidente participará de una videoconferencia con empresarios e inversionistas convocados por el Comité Empresarial Binacional.