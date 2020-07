Inauguran Centro de Salud en Viedma

Quedó hoy inaugurado un nuevo centro de Salud en la Capital provincial, durante una ceremonia encabezada por la gobernadora Arabela Carreras y, entre otros, el intendente de Viedma, Pedro Pesatti.

El edificio ubicado en la intersacción de Chiqui Pereyra y Horacio Ferrer del barrio Patagonia ofrecerá atención sanitaria a sus vecinos, como también, los del Loteo Silva y del Lavalle. La construcción estuvo a cargo de la empresa Insersan SA.

El centro inicialmente contará con dos enfermeros, dos médicos, un agente sanitario, una secretaría y la atención de odontología, dos veces por semana.

“Estar en este momento tan particular que atraviesa la provincia, nuestro país y el mundo, inaugurando un Centro de Salud de Atención Primaria, es sumamente importante y no es una coyuntura que aparezca mágicamente en el contexto del Covid. Esta infraestructura se planificó hace mucho; esto que empezó Alberto Weretilneck hace ya algunos años, tiene como resultado un sistema de salud fuerte, que no sólo tiene buenos edificios en toda la provincia, sino un personal profesional de excelencia, más el equipamiento y la tecnología que se requiere”, enfatizó la gobernadora.

“La infraestructura no es nada sin el personal profesional y técnico que trabaja en los centros de salud y hospitales; por eso es importante que reconozcamos que si bien estamos atravesando el momento más difícil de la historia de la provincia en materia sanitaria, nos encuentra con un Estado que ha puesto entre sus prioridades el fortalecimiento del sistema de salud durante los últimos años y por eso hoy Río Negro puede hacer frente a esta situación en condiciones adecuadas”, agregó la gobernadora.

También participaron del acto el vicegobernador Alejandro Palmieri, el ministro de Salud, Fabian Zgaib, el presidente de la bancada del bloque de Juntos, Facundo López, entre otros legisladores .