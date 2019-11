Incertidumbre por la continuidad del Servicio Cívico Voluntario

En un aula taller móvil apostada en el patio del Escuadrón 34 de Gendarmería, un grupo de jóvenes escucha las explicaciones sobre mecánica en motos. En esta oportunidad, las chicas superan en número a los varones. Preguntan, observan y se animan a experimentar. Las manos, cubiertas de grasas.

“La vez pasada desarmaron cuatro motos de Gendarmería. Bromeábamos diciéndoles que desarmar era sencillo pero después había que volver a armarlas”, describió Duilio Oscar Poblete, jefe del Escuadrón 34 de Gendarmería.

Los 104 jóvenes de 16 a 20 años que resultaron seleccionados para realizar el Servicio Cívico Voluntario concluyen este sábado la primera etapa del ciclo impulsado por la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich. Son de Bariloche, Comallo, El Bolsón y Dina Huapi.

La iniciativa contaba con tres etapas. Pero al finalizar la primera, con el cambio de gobierno nacional, nadie sabe si el proyecto seguirá en marcha o pasará al olvido. “La verdad es que no sabemos porque no manejamos esa información”, reconocieron desde el Escuadrón.

“En las reuniones semanales, nos sorprende seguir encontrando aspectos positivos. Uno de los mayores desafíos era evitar la deserción. No solo el nivel de asistencia se mantuvo sino que los chicos han manifestado un gran interés”, resaltó Poblete y agregó: “Uno imagina que los docentes deben lidiar con el uso del celular por parte de los chicos. Acá no hemos tenido ese inconveniente. Siempre hubo un marco de respeto y de atención. De hecho, cuando no pueden venir, avisan”.

Cuando se abrió la inscripción allá por el mes de agosto, unos 300 chicos se anotaron en la sede de Bariloche. La selección fue por orden de llegada.

“Uno de los grandes desafíos fue el taller de orientación vocacional. “Los chicos tienen muchas preguntas y quizás se trata de despertar el interés”, aseguró Poblete.

El 70% de los jóvenes está escolarizado; el resto debe alguna materia del secundario, trabaja o hace changas.

El cuidado de la salud fue otro de los temas que generó un fuerte interés. “Se abordó el tema de las adicciones, del alcohol, se pasaron videos de concientización. La idea es mostrar caminos sin imponer nada”, señaló Héctor Raggio, director del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico de Bariloche.

A los talleres de reflexión sobre Construcción de Ciudadanía, Liderazgo y trabajo en equipo, y Protección Civil, se sumaron clases de danzas y asistencia en el armado de un Currículum Vitae. También hubo una salida para disfrutar de la Filarmónica de Río Negro y como cierre visitarán Invap.