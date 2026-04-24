El Alto Valle se prepara para un viernes de aire fresco y viento con ráfagas de 50 km/h: el pronóstico de este 24 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional suspendió el «apagón informático» que estaba previsto para este viernes y brindó detalles del pronóstico del tiempo para el Alto Valle. En este sentido informó que será un viernes que continuará con las temperaturas registradas durante esta semana y le sumó el factor del viento que irá aumentando su intensidad con el paso de las horas.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles

De acuerdo al pronóstico, este 24 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 20°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 5°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá leve a intensa aunque no habrá alerta. Desde la mañana se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, con dirección predominante desde el suroeste. Las mismas aumentarán hasta llegar a los 41 km/h en la tarde.

En tanto las ráfagas de mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 42 y 50 km/h.