El Alto Valle se prepara para un viernes de aire fresco y viento con ráfagas de 50 km/h: el pronóstico de este 24 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional suspendió el "apagón meteorológico" programado para este viernes y compartió el detalle del pronóstico del tiempo. Mirá las condiciones climáticas que se esperan este viernes en el Alto Valle.
El Servicio Meteorológico Nacional suspendió el «apagón informático» que estaba previsto para este viernes y brindó detalles del pronóstico del tiempo para el Alto Valle. En este sentido informó que será un viernes que continuará con las temperaturas registradas durante esta semana y le sumó el factor del viento que irá aumentando su intensidad con el paso de las horas.
Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles
De acuerdo al pronóstico, este 24 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 20°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 5°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.
Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá leve a intensa aunque no habrá alerta. Desde la mañana se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, con dirección predominante desde el suroeste. Las mismas aumentarán hasta llegar a los 41 km/h en la tarde.
En tanto las ráfagas de mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 42 y 50 km/h.
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