Cámaras en las escuelas: el debate activó un planteo por las faltas en la Legislatura de Neuquén

Mercedes Tulián es la presidenta de la comisión de Educación. Foto: archivo Matías Subat.

La Legislatura de Neuquén abrió la discusión ayer sobre el proyecto de ley que busca instalar cámaras en las escuelas públicas y privadas de la provincia para prevenir hechos de violencia.

Fue en la comisión de Educación, donde las diputadas Gisselle Stillger (Arriba) y Mercedes Tulián (PRO-NCN) presentaron la iniciativa a la que calificaron como «un aporte» que no pretende ser «una solución mágica» para el sistema educativo.

Una comisión con baja convocatoria: «Este es el lugar para debatir»

La propuesta dio lugar a un debate atravesado por la reducida asistencia de los legisladores.

De hecho, la cantidad de faltas evitó que se llegara al quórum, que permite darle inicio al tratamiento del tema y demanda la presencia de ocho diputados.

La baja convocatoria generó un comentario de la propia Tulián, que es la presidenta de la comisión: «Llamo a los pares para que participen, porque necesitamos quórum para poder sacar proyectos y acá tenemos algunos que son de actualidad y nos interpelan a todos«, cuestionó.

«Este es el lugar para debatir, en comisión, no después en la sesión donde empiezan a surgir otras dudas. Me parece que tenemos que ser responsables», agregó.

Además de Tulián, el cuerpo está conformado por Yamila Hermosilla (Comunidad), Gabriel Álamo (MPN), Ramón Fernández (MPN), César Gass (UCR-Juntos por el Cambio), Mónica Guanque (Democracia Neuquén), Gerardo Gutiérrez (MPN), Francisco Lépore (Avanzar), Federico Méndez (Democracia Neuquén), María Cecilia Papa (Democracia Neuquén), Julieta Ocampo (FIT Unidad), Lorena Parrilli (Unión por la Patria), Gisselle Stillger (Arriba) y Carina Riccomini (Juntos).

Al momento de la discusión sobre la colocación de las cámaras en las escuelas solo había cuatro integrantes en la sala: Tulián, Stillger, Gutiérrez y Parrilli.

Cámaras en las escuelas: «No es punitivista ni estigmatizante»

Las autoras de la propuesta, pese a la falta de quórum, decidieron avanzar con su exposición de todos modos y aseguraron estar dispuestas para recibir aportes.

Manifestaron que el proyecto, de aprobarse, serviría para complementar lo que ya están haciendo algunas escuelas de Neuquén con cámaras en sus instalaciones. En igual sentido, dijeron que podría funcionar en conjunto con otras normativas anteriores, como la ley 3161 que aprobó la instalación de dispositivos de filmación en jardines maternales y geriátricos.

El texto enviado por las legisladoras, que son aliadas del oficialismo del gobernador Rolando Figueroa, promueve la implementación de «un sistema de videovigilancia» en los establecimientos educativos de la provincia.

El objetivo es dotar de «mayor seguridad» a los actores del ámbito escolar. Como argumento, citaron diferentes episodios de violencia ocurridos en instituciones o sus inmediaciones, tanto en la provincia como en otros lugares del país.

«Esto no afecta la privacidad de los menores, que hoy ya son filmados permanentemente desde que salen de su casa hasta que llegan a la escuela por diferentes cámaras del Estado», argumentó Stillger y completó: «No es una medida punitivista o estigmatizante, es un tema que va a transmitir una sensación de seguridad muy importante».

Dudas por la privacidad de las imágenes

Uno de los cuestionamientos surgió de la diputada Lorena Parrilli (Unión por la Patria). Si bien aseguró coincidir con la necesidad de prevenir y la posibilidad de lograr «un efecto disuasorio», sembró dudas por la privacidad de las imágenes que generen los dispositivos.

La legisladora pidió conocer «quién va a tener acceso al material, dónde se va a resguardar ese material y por cuánto tiempo se va a almacenar».

Dijo que, al instalar cámaras, se podría ver afectada la intimidad del personal que se desempeña en una escuela, ya que se registrarían conversaciones no solo en los espacios comunes, sino también en otras áreas, como las aulas y las salas donde trabajan los directivos.

«No puede ser solo la vigilancia en cámara, porque sino va a ser un granito de arena en una gran playa donde no va a cambiar absolutamente nada. No lo voy a acompañar si es solo esto», añadió.

Dos proyectos similares

Brenda Buchiniz (Cumplir) también formó parte del debate. Aunque no integra la comisión, la diputada acercó un proyecto similar sobre la temática que, a diferencia de la versión de Stillger y Tulián, abarca tanto a escuelas como a espacios de salud.

Para unificar criterios, propuso anexar ambas iniciativas y agregar un conjunto de artículos que «me parece que no están claros en el proyecto» de las diputadas del PRO y Arriba. Mencionó concretamente la cuestión de «los datos biométricos y el reconocimiento facial».

«La idea es hacer la mejor ley posible para que salga rápidamente, se promulgue y se implemente una tecnología para cuidar a nuestros hijos; todo lo demás es circo», sostuvo la representante del interbloque Neuquén República.

Tulián, aunque defendió la redacción de su autoría, consideró válidos los planteos y llamó a darle continuidad al debate con la participación de invitados.

Por las características de la temática, solicitaron convocar a autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), al ministerio del área y a las escuelas que ya tienen cámaras para que «nos cuenten su experiencia», dijo Stillger.

Parrilli, en tanto, propuso sumar al gremio docente ATEN para que brinde su parecer.