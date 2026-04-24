¿Por qué son varones adolescentes los que escriben amenazas en las escuelas?

Frente a la crisis, las respuestas estatales suelen dividirse entre tratar el tema como un "reto viral" o buscar sanciones económicas y penales para las familias. Archivo.

La comunidad educativa del Alto Valle y la zona andina de Río Negro y Neuquén atraviesa días de tensión. Lo que comenzó como una alerta tras un trágico tiroteo ocurrido en la provincia de Santa Fe el 30 de marzo derivó en una escalada de amenazas que, durante la última semana, se intensificaron en instituciones públicas y privadas, de nivel primario y secundario de Bariloche, Neuquén, Cipolletti y General Roca.

Más allá del despliegue policial y la lógica preocupación de las familias, surge un patrón que Sebastián Fonseca, sociólogo Especialista en Políticas de Cuidado y Masculinidades, invita a mirar con detenimiento: el sujeto detrás del mensaje.

«Las amenazas de tiroteo atraviesan provincias y clases sociales. Lo único que no atraviesan es el género»,Esta observación desmitifica la idea de que la violencia escolar está ligada únicamente a la vulnerabilidad económica, señalando que «no son sólo pibes sin oportunidades los que están sembrando miedo, y por eso violencia y pobreza no son sinónimos».

El baño como «aula paralela»

El hecho de que las pintadas aparezcan mayoritariamente en los sanitarios masculinos no es un detalle menor para el análisis sociológico. Fonseca describe este espacio como un territorio libre de la vigilancia de los mayores donde se gestan las jerarquías. «En la escuela, el baño es uno de los pocos espacios sin mirada adulta. Es también donde los varones aprendemos en silencio las primeras reglas de la masculinidad tradicional».

Bajo esta lógica, el baño se convierte en un «aula paralela, no declarada, donde se aprende la jerarquía masculina». La amenaza escrita en la pared deja de ser un simple vandalismo para convertirse en un pedido desesperado de identidad. Según el autor, «la amenaza garabateada en el baño es alguien que pide que lo miren, aunque sea con miedo», ante una sociedad que suele responder con indiferencia.

El rol de las redes: El megáfono de la violencia

Si bien existen comunidades digitales que glorifican a perpetradores de masacres, Fonseca es tajante al deslindar la responsabilidad total de la tecnología. «Ninguna red produce varones violentos, sino que amplifica y recompensa una performance enseñada desde mucho antes de la primera línea de código». En este esquema, las plataformas digitales actúan simplemente como un amplificador de conductas aprendidas en el mundo analógico: «El baño es el papel en blanco… Las redes son el megáfono».

La trampa del punitivismo

Frente a la crisis, las respuestas estatales suelen dividirse entre tratar el tema como un «reto viral» o buscar sanciones económicas y penales para las familias. Para Fonseca, ambas miradas eluden el problema de fondo: cómo se cría y educa a los varones hoy. «Imputarlos penalmente y multar a la familia es un gesto punitivo que no desarticula el núcleo del asunto».

La solución, sugiere el sociólogo, requiere un compromiso más profundo de la comunidad adulta para ofrecer alternativas a la violencia como única forma de reconocimiento. «Hace falta devolverles a los pibes condiciones para imaginarse un futuro, trabajar con los varones adolescentes el mandato que les enseñamos, revisar la idea misma de éxito».

El desafío final radica en generar espacios de diálogo genuinos, permitiendo que los jóvenes puedan expresar su furia o su miedo «sin que todo eso termine escrito con fibrón en la pared de un baño».