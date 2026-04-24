Guías de convivencia en Neuquén y Río Negro: cómo es el protocolo para frenar la violencia en las escuelas

Cómo son los protocolos que implementa Educación en Neuquén y Río Negro, tras las amenazas de tiroteos en las escuelas. (Foto ilustrativa: Matías Subat).

Luego de que se viralizaran amenazas de tiroteos en las escuelas del país, desde los Ministerios de Educación de Neuquén y Río Negro motivaron reuniones con la comunidad educativa para prevenir que se repliquen los hechos de violencia. La ministra neuquina, Soledad Martínez, sostuvo que buscan un abordaje “pedagógico, no punitivista ni reglamentarista”. Del lado rionegrino, remarcaron su compromiso con el “acompañamiento integral a través de acciones situadas y el cuidado de entornos seguros”. Ambas carteras coincidieron en que la suspensión de las actividades no es la mejor respuesta, ya quela prioridad contener a los estudiantes dentro de las aulas.

La circulación de mensajes intimidatorios, que suele tener su origen en retos virales de redes sociales, derivaron en intervenciones judiciales y en la activación de dispositivos institucionales específicos en Neuquén y Río Negro. Los gobiernos provinciales recalcaron que la violencia no puede naturalizarse como forma de resolución de conflictos, por lo que es fundamental fortalecer los vínculos.

Ante este escenario, las autoridades explicaron que cada situación de alerta activa un protocolo coordinado con otros organismos del Estado, como salud pública, seguridad y las fiscalías. Según afirmaron, el foco se centró en elaborar guías de abordaje que permitan a los equipos directivos y supervisores actuar con celeridad. Además, se solicitó a las familias un acompañamiento activo.

Gestiones y debate por la vigilancia en Neuquén

En Neuquén, el Consejo Provincial de Educación (CPE) avanza en la redacción de una Guía de Abordaje para todos los niveles educativos. La ministra Soledad Martínez rechazó la posibilidad de implementar medidas de seguridad dura, como detectores de metales o la revisión de pertenencias.

«No queremos convertir a las escuelas en espacios de detención ni de inspección«, puntualizó. Para la funcionaria, la salida consiste en transformar la jornada escolar en espacios de reflexión y discusión colectiva junto a los estudiantes en lugar de expulsar a los jóvenes del sistema ante un conflicto.

La Policía del Neuquén, por su parte, difundió un video para alertar sobre la naturaleza delictiva de estas conductas. Advirtieron que lo que puede parecer «un chiste» o una simple cadena de mensajes «no es un juego, es un delito». Según el mensaje oficial, enviar o compartir frases como «mañana voy armado» trae consecuencias que pueden derivar en causas penales. La policía instó a las familias a supervisar las redes sociales y a comunicarse al 101 ante cualquier sospecha para prevenir incidentes de mayor magnitud.

Por otro lado, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) planteó una mirada crítica sobre las causas de fondo. Marisabel Granda, secretaria de prensa del gremio, sostuvo que la escuela refleja la violencia que se difunde desde los órganos del poder político. «Tenemos gobernantes que piensan que al que piensa distinto hay que exterminarlo o descalificarlo con insultos», enfatizó la dirigente.

ATEN solicitó una reunión interministerial, bajo la premisa de que la escuela «puede con mucho, pero no con todo». Granda recordó que la ley que limitó el uso de celulares el año pasado «fue un fracaso» y que lo punitivo no ayuda a construir proyectos de vida.

Especialistas advierten que las amenazas en escuelas son un «llamado de atención». (Foto ilustrativa).

Avances y procedimientos judiciales en Río Negro

La Dirección General de Educación de Río Negro, encabezada por Marcela Strahl, detalló la vigencia de un documento orientador que establece pasos estrictos ante una alerta. En la inmediatez, el protocolo exige la comunicación al 911 y el aviso a las autoridades del ministerio. «La institución realiza la denuncia ante el ministerio fiscal o una comisaría porque tiene que dar cuenta de este hecho, incluso ante una sospecha no confirmada de presencia de armas», explicó Strahl. Indicó que esta acción garantiza que la justicia inicie una investigación formal mientras el entorno escolar mantiene el resguardo de los alumnos.

Río Negro también puso el foco en la capacitación técnica de los docentes y supervisores territoriales. Strahl señaló que la provincia finaliza su propia Guía Jurisdiccional de Abordaje ante situaciones complejas para evitar la naturalización de la violencia.

Para la funcionaria, los acuerdos escolares de convivencia deben ser el resultado de un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y familias. Así, aprovecharon las jornadas de formación para que los equipos planifiquen dispositivos de sensibilización y comunicación efectiva hacia los hogares.

El Ministerio de Educación rionegrino reiteró que la corresponsabilidad de las familias es vital en este contexto de violencia social. «Los chicos están en la escuela un par de horas, pero el resto del día están con sus familias. Es necesario volver a mirarnos y establecer vínculos de escucha», remarcó Strahl.