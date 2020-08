Judiciales iniciaron un paro de 48 horas en Neuquén

Los empleados judiciales de Neuquén lanzaron un paro de 48 horas que se cumplirá hoy y mañana en toda la provincia. La conducción de Sejun había sido mandatada para tomar la decisión ante la "falta de respuestas" del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

A través de un comunicado informaron que la medida de fuerza se tomó ante no tener respuestas al pedido de una convocatoria por parte de las autoridades del TSJ. El temario planteado incluye el pago del aguinaldo en su totalidad y una discusión salarial, entre otros.

"Atento a la no convocatoria oficial a una mesa de negociación paritaria, ni salarial, la no resolución al 100% del aguinaldo y el no pago de la contribuciones a nuestro ISSN", explicaron desde Sejun en la convocatoria.

La decisión del gremio tendrá repercusiones en el funcionamiento de la actividad judicial y el avance de las causas. Al suspender la atención dos días antes del fin de semana se acumularán cuatro jornadas sin movimiento para los expedientes.

El gremio de los judiciales fue uno de los que más actividad tuvo durante la pandemia, primero poniendo en discusión el teletrabajo, después con el regreso a las oficinas y finalmente con la discusión salarial.