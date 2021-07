Junín de los Andes un buen lugar para pasar las vacaciones de invierno

Para los que buscan pasarla bien en las vacaciones de invierno y aman el contacto con la nieve y la naturaleza del sur neuquino, Junín de los Andes, tiene preparada una amplia oferta de propuestas.

Quienes elijan este destino podrán hornear galletas o amasar pan con los chicos con la ayuda de un profesional, probar comidas especiales, aprender a hacer cerveza o catar sus variedades, tomar un buen espumante a la orilla de un lago con el blanco volcán Lanín de fondo y jugar con la nieve. Si bien todavía se esperan más nevadas para los próximos días, es un destino que en los inviernos se cubre de blanco.

Foto archivo: Prensa Junín de los Andes.

La Cámara de Comercio, Turismo y Afines de Junín de los Andes, organizó actividades turísticas “a la carta”, al aire libre y para todos los gustos. A su vez, los hoteleros habilitados están listos para ofrecerles alternativas, con protocolos sanitarios, cuidados y buenos precios.

Pesca de invierno

Junín de los Andes se encuentra a menos de una hora de ambientes que se mantienen abiertos todo el año. El clima determinará la posibilidad de disfrutar de esta opción embarcada, mientras tanto, los guías locales conocedores a fondo, asegurarán una pesca espléndida. Están listos para recibir consultas y compartir secretos.

El mítico Lago Huechulafquen

Con reserva previa y un mínimo de pasajeros, se puede navegar en los hermosos lagos cercanos. Un paseo entre el Huechulafquen, el Paimún y el Epulafquen ofrece una sucesión de expresiones naturales y artísticas de la Patagonia Andina, que bien podrían erigirse en un completo catálogo: volcanes, escoriales, bosque de bonsáis, acantilados, cascadas, playas de arena negra y hasta una capilla exquisita.

En sus caminos se encuentra la capilla María Auxiliadora de Paimún que ofrece desde una cúpula cebolla de cobre hasta un altar esculpido en una sola pieza de madera nativa, vitrales y numerosas piezas de arte en su interior.

Al pie del Lanín

En la cara norte de la base del Volcán Lanín, en el área Tromen del Parque Nacional del mismo nombre, permite a visitantes y lugareños disfrutar de la nieve en un entorno natural. Allí no hay medios de elevación. Un buen calzado impermeable y una muda de ropa para cambiarse son suficientes para la nieve.

La base del Volcán Lanín, foto archivo.

Un hermoso sendero por el bosque, de dificultad menor, permite llegar caminando hasta la misma base del coloso de la Cordillera neuquina para tirarse en trineos, hacer una guerra de nieve o simplemente caminar y admirar el paisaje espectacular.

Conviene siempre anunciarse con el guardaparque del sitio. En estos lugares, las raquetas de nieve son necesarias y pueden alquilarse en el pueblo a valores razonables.

Este bosque, al igual que varios otros de la región, es el hogar permanente de los famosos pájaros carpinteros gigantes de copete rojo. Si bien no se ven permanentemente, la probabilidad de verlos y/o escucharlos es bastante alta, sobre todo si se camina sin hacer mucho ruido. De hecho, no son huidizos sino por el contrario, a veces están taladrando un tronco en busca de comida y no se inmutan por el paso del caminante.

Paseos urbanos y suburbanos

En una entretenida caminata guiada por profesionales, podrán desentrañar los orígenes el pueblo más antiguo de la provincia, y darle sentido a su fisonomía actual. Es especial para los que aman disfrutar de la paz y mirar conscientemente el paisaje, la fauna y vegetación.

El magnífico “Cristo Luz”

Un sitio exquisito para caminar en paz es el parque escultórico del Vía Christi, en las laderas hacia el oeste del valle. Hay que estar preparado para las numerosas interpelaciones que el autor Alejandro Santana, propone. Las estaciones están coronadas por el gigante y visible desde todo Junín “Cristo Luz” que emerge del vientre de la Madre Tierra a la vez fantástica y naturalmente.

Más allá de las creencias, es casi una obligación ir al Vía Christi, una obra que enorgullece al pueblo. La intención del encuentro del evangelio con la cultura mapuche muestra el respeto entre tan diferentes culturas. Las estaciones representan el camino que recorrió Jesús hasta su muerte y resurrección, y los rostros de las figuras adoptan rasgos de los pueblos originarios.

En el cerro de la Cruz cada invierno, cuando la nieve lo cubre de blanco, muchos aprovechan para hacer culipatín, armar muñecos de nieve, o lanzarse con sus tablas por sus laderas. Una actividad divertida para los chicos, que da pleno disfrute de la nieve sin gastar plata.

La lista de opciones es interminable, por eso en esta temporada invitamos a “Junín de los Andes a la carta”, para que cada uno arme su propio menú.

Más información en www.facebook.com/camaracomerciojunindelosandes/