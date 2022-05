Absolvieron al exgerente administrativo del Colegio Médico de Bariloche

Jorge Olguín se abraza con su defensor particular, Sebastián Arrondo, tras escuchar este miércoles la sentencia que lo absolvió. (Foto gentileza)

Jorge Olguín estaba nervioso. A pesar de que ocultaba gran parte de su rostro con un barbijo, se percibía en sus gestos que lo embargaba la ansiedad. No era para menos. La jueza estaba por anunciar el veredicto al que había arribado tras las audiencias en las que se lo juzgó por haber cometido presuntamente administración fraudulenta en perjuicio del Colegio Médico de Bariloche.

Por eso, cuando la jueza de juicio Romina Martini informó que los acusadores (fiscalía y querellante) no habían logrado demostrar con certeza, más allá de toda duda razonable, que el imputado había defraudado por 568.000 pesos a la institución en la que se desempeñaba como gerente administrativo, Olguín lloró amargamente.

Su llanto quedó ahogado por el celoso barbijo, que quedó humedecido por las lágrimas. Y apenas terminó la lectura de la sentencia, Olguín le dio un abrazo al abogado Sebastián Arrondo, que lo defendió durante el juicio.

El imputado lloró tras escuchar que la jueza había resuelto absolverlo. (foto Gentileza)

Frente a él, Raúl Ochoa, el abogado por la querella, miraba desconcertado por sobre el barbijo. El fallo de Martini no lo había convencido. Tampoco el fiscal del caso Gerardo Miranda quedó conforme y ambos se retiraron de la sala de audiencias con la idea de que impugnarán la sentencia.

Martini mencionó en la sentencia que había declaraciones contradictorias. El presidente del Colegio Médico, Fernando Martínez, sostuvo que desconocía las 16 transferencias de dinero que Olguín recibió en su cuenta. Y que nunca las había autorizado.

En cambio, el entonces secretario de Finanzas de la comisión directiva del Colegio, Carlos Garate, declaró que había autorizado las transferencias a favor de Olguín que enfrentaba en ese momento un problema. Martini no valoró las declaraciones de otros testigos que pasaron por el juicio y que habían comprometido al acusado.

Según la acusación de la fiscalía y de la querella, Olguín recibió 16 transferencias desde la cuenta del Colegio Médico a su caja de ahorro, entre el 24 de noviembre de 2017 y el 25 de julio de 2019, que totalizan 568.000 pesos, que a valores de entonces representaban unos 20.000 dólares. “No existe otro dato que a mí me permita echar luz sobre esta contradicción (entre lo declarado por Martínez y Garate)”, argumentó Martini.

Indicó que las transferencia salieron a la luz a partir de una auditoría que detectó esas operaciones sin la documentación respaldatoria. La jueza citó a una testigo con experiencia administrativa que trabajaba en el Colegio Médico. La mujer aseguró que los integrantes de la comisión directiva no podían desconocer ese tipo de transferencias. Afirmó que la información estaba a la vista, disponible.

La jueza de juicio Romina Martini leyó este miércoles la sentencia absolutoria. (foto gentileza)

La jueza planteó en su sentencia que existe la posibilidad de que esas transferencias hayan sido préstamos para Olguín. Recordó que Garate había señalado que el acusado necesitaba cambiar los caños de las instalaciones de agua y de gas de su casa. “No tengo certeza de que sean transferencias indebidas como sostienen los acusadores”, afirmó Martini. Dijo que Olguín restituyó 32.000 pesos.

Aclaró que por la imparcialidad que debe tener al momento de valorar y evaluar todas las pruebas ofrecidas en las audiencias, concluyó que no se probó que Olguín haya excedido sus facultades de administración y que haya tenido intención de dañar el patrimonio del Colegio Médico. Sostuvo que se trató de una administración desprolija, pero que no necesariamente eso implica cometer un delito.