Avanza una investigación judicial por abusos e imágenes de violencia sexual infantil en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti encabeza una investigación penal por los delitos de abuso sexual, así como por la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. Como parte de la causa, la Justicia formuló cargos contra dos hombres, quienes permanecen privados de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para garantizar la protección de las víctimas menores de edad, interviene de forma directa la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras las autoridades mantienen la estricta reserva de las actuaciones para asegurar el éxito de las diligencias en curso.

La causa se inició con la identificación del primer imputado, señalado como el responsable directo de los abusos y de la producción de las imágenes ilícitas. A este acusado se le formularon cargos el 9 de julio de 2025, oportunidad en la que el caso fue declarado como causa compleja y se le dictó prisión preventiva por un término de un año. Meses después, la acusación se agravó con la incorporación de nuevas víctimas a la investigación, lo que motivó la prórroga tanto de los plazos del proceso de instrucción como de la medida de coerción.

A partir de las medidas de prueba desarrolladas en la causa principal, las autoridades lograron identificar a un segundo implicado. La Fiscalía le formuló cargos el pasado 16 de abril por los delitos de tenencia de material de abuso sexual infantil y encubrimiento, obteniendo asimismo la imposición de una prisión preventiva por el lapso de un año mientras avanza el proceso judicial.

Dado el impacto de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas, los organismos judiciales recordaron la vigencia de las normativas de protección integral para la niñez y la adolescencia.

En ese sentido, se subrayó el cumplimiento estricto del artículo 1° de la Ley Nacional 20.056 y del artículo 22 de la Ley Nacional 26.061, las cuales prohíben taxativamente la difusión o exposición pública de cualquier dato, antecedente o imagen que permita identificar, directa o indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes involucrados, resguardando de forma absoluta su derecho a la intimidad y la vida privada.