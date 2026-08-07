Intentaron un asalto armado en plena calle en Bariloche y seis días después ya están condenados

Dos sujetos que abordaron el último sábado a la tarde a una pareja mientras esperaba el colectivo en el barrio San Francisco y la amenazaron con una pistola para robarles terminaron detenidos instantes después y hoy fueron condenados en un juicio abreviado. Uno de ellos recibió pena de prisión efectiva porque registra otra condena pendiente de cumplimiento.

El juicio abreviado resuelto de modo express esta mañana avanzó sin tropiezos, con acuerdo del fiscal Gerardo Miranda, la defensora oficial Blanca Alderete y los propios imputados. El hecho ocurrió en una parada de transporte ubicada en la esquina de Lima y Brasilia, a las 15.30 del sábado, cuando las víctimas fueron amedrentadas por dos jóvenes, de 24 y 30 años, uno de los cuales portaba un arma de fuego, que sacó de una riñonera.

Según lo relatado, pretendían llevarse el teléfono celular de la mujer. Pero no lo lograron, por la rápida reacción de los agredidos, que se sobrepusieron y se alejaron lo suficiente para llamar a la policía.

El fiscal Miranda expuso los detalles de la investigación y subrayó la importancia de la rueda de reconocimiento realizada el lunes, que tuvo resultado positivo y que sirvió para establecer con claridad “el rol que tuvo cada uno de los acusados”. Uno de ellos había sido apresado por la policía a escasa distancia del lugar del atraco y el otro en un allanamiento realizado en el mismo barrio un par de horas después. Miranda subrayó que “no lograron desapoderar” a las víctimas de ningún elemento y también reconoció que el arma no fue secuestrada.

El juez Marcelo Älvarez Melinger homologó el acuerdo, por el cual el ladrón imputado de la autoría directa, fue condenado a un año y medio de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego sin aptitud comprobada para el disparo, en grado de tentativa. Se benefició por su falta de antecedentes y la pena será de ejecución condicional, con pautas de conducta. Mientras que a su cómplice le atribuyeron el rol de partícipe secundario y deberá cumplir una pena de ocho meses de prisión efectiva.

El cúmulo de pruebas

Para el esclarecimiento del hecho y la división de roles entre los acusados fue clave el testimonio y fotografías aportados por las víctimas, lo mismo que las ruedas de reconocimiento realizadas durante la semana, en las que ambos autores fueron identificados de manera inequívoca. El fiscal Miranda fundó su imputación en la denuncia original, los registros fotográficos, las actas policiales y el resultado de un allanamiento.

Los dos involucrados dijeron entender la circunstancia, aceptaron su responsabilidad en el hecho y la pena impuesta, ya que de otro modo se encaminaban sin alternativa a un juicio oral, con probabilidad de otro resultado, según les explicó la defensora.

El juez validó el acuerdo, que para el segundo de los condenados significa la realización e una futura audiencia de unificación “aritmética” de penas, con la dictada hoy y la que ya arrastra por otro delito contra la propiedad que se agota recién en 2028. El autor directo y portador del arma recibió una pena en suspenso pero con pautas obligatorias de fijación de domicilio y con una prohíbición de acercamiento a las víctimas.