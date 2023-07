Baleado en Roca: formularon cargos al único sospechoso disparar al hombre de 37 años

Leonardo Sebastián Maldonado, de 37 años de edad fue víctima de un disparo fulminante en el abdomen el lunes pasado 17 de julio en horas de la noche y ahora lucha por su vida con pronóstico reservado en el hospital Francisco López Lima de Roca.

Esta mañana, una audiencia en la Ciudad Judicial de Roca, dio por formulados los cargos al único sospechoso de ese delito, quien habría efectado el disparo con un revolver y quien luego habría amenazado de muerte a otro hombre, que caminaba con la víctima esa noche.

El único sospechoso es Rolando Denis Palacios, de 25 años de edad, quien llegó esposado hoy a la sala 3 de los tribunales luego de las fiscales Verónica Villarruel y Graciela Echegaray le formularan cargos y solicitaran la prisión preventiva.

Según la acusación, los hechos ocurrieron en plena calle el 17 de julio a la altura de calle Paraná al 2228 en el barrio Universitario de Roca. Palacios se habría acercado a la víctima, quien iba caminando con otro hombre. Le apuntó con un arma y disparó con intención de matarlo, según la teoría fiscal.

La bala ingresó y no salió, provocándole daños multiorgánicos internos, en el colon, páncreas, hígado. «Lo creyó muerto», aseguraron y luego huyó, pero antes intimidó al otro hombre.

La calificación legal propuesta para Denis Palacios fue de «Portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en concurso real con homicidio agravado por la utilizacion de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego», en carácter de autor.

Mariana Serra, la defensora negó la autoría de Palacios alegando que no hay suficiente la evidencia y rechazó la acusación. El imputado, cuando pudo hacer uso de la palabra, ratificó que no iba a dar declaraciones y solo planteó que no era él quien se ve en un video ofrecido como prueba.

Aún así, la jueza Natalia Gonzalez hizo lugar al pedido de la fiscalía y dio por formulados los cargos. A su vez, resolvió otorgar la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado por cuatro meses mientras se desarrolla la investigación.

Estado de salud delicado

El estado de salud de Maldonado es delicado porque tiene comprometidos los órganos internos, entre ellos el hígado, páncreas e intestino, según habían informado esa misma madrugada desde el servicio de Emergencias del López Lima.

Afortunadamente, los equipos del Siarme trasladaron al herido a tiempo hasta la guardia del hospital donde Maldonado ingresó, recibió la atención médica de urgencia y pudo sobrevivir.