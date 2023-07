Cecilia Strzyzowski: César Sena planteó que se autopercibe mujer, la similitud con el homicidio de Eduarda en Bariloche

César Sena planteó ante la Justicia que se autopercibe mujer para evitar la figura de femicidio por la que le darían prisión perpetua por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Chaco. La estrategia de la defensa del imputado se asimila a lo ocurrido en Bariloche donde la persona acusada y juzgada como responsable del crimen de Eduarda Santos, informó su autopercepción de mujer de manera posterior al hecho y una vez transcurrido unos meses de la investigación judicial.

Esta estrategia judicial fue presentada hoy por su abogado, Ricardo Osuna, luego de apelar la prisión preventiva en su contra y tras tres semanas de investigación judicial.

Allí, el joven solicitó ser trasladado a otra cárcel por su condición de mujer y además, busca aliviar su situación judicial en el caso.

Esta estrategia está asociada a que para la Justicia es la persona que asesinó a Cecilia a principios de junio. Por este motivo, quedó imputado por los delitos de «homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género (femicidio)».

Gloria Romero, mamá de la joven de 28 años, habló sobre el planteo de César y sostuvo: «Es una táctica, la mayoría de los violadores y femicidas hacen eso”.

A través de un mensaje por su cuenta personal de Instagram, la mujer subrayó: “Son psicópatas y cobardes”.

La estrategia presentada será evaluada por los fiscales, pero no se espera que haya cambios en la causa respecto a esta situación.

Esto se debe por las pruebas en contra del hijo de Emerenciano y Marcela Acuña que lo señalan como el femicida de Cecilia.

Respecto a Marcela, en las últimas horas se dio a conocer una carta de puño y letra que escribió la dirigente sindical desde la comisaria.

En un extenso escrito, acusó su hijo de ser el femicida y sostuvo que ella y su esposo son «inocentes», a la vez que indicó que es una «causa armada».

«¿Por qué si fue César (su hijo) responsable, nos incriminan a nosotros?», se preguntó Marcela.

«Presos con Emerenciano siendo inocentes, con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos», manifestó.

Agencia Noticias Argentinas

Caso Cecilia Strzyzowski: los análisis que faltan para que el juez de Garantías dicte prisión preventiva a los 7 imputados

La periodista chaqueña Laura Cantero, que sigue el caso de femicidio, detalló en un posteo en su cuenta de facebook cuáles son las puntas pendientes que faltan para que el juez de Garantías dicte prisión preventiva a los 7 imputados o de lugar a las apelaciones presentadas por los abogados defensores:

La carta escrita por la mamá de César Sena: según la periodista, esa carta de Marcela Acuña que trascendió tenía como fin el impacto público. Tal es así, que sus abogados defensores desconocían la carta, mientras que el abogado de la querella le restó importancia. Esa carta tampoco fue presentada a Fiscalía, no se adjuntó al expediente y no es prueba en nada.

Participación de una octaba persona: Cantera también explica en su posteo que: el equipo fiscal hasta el momento no resolvió imputar a una octava persona: colaborador de la familia Sena señalado por la querella de DDHH como cómplice.

Análisis de ADN: los análisis de ADN comenzarán hoy para ver si la sangre humana encontrada en una pieza de la casa de la familia Sena pertenece a Cecilia.

Por otra parte, se espera que, en un plazo de dos a tres semanas, según lo dicho por el Jefe del Instituto Médico Forense de la provincia de Córdoba, estén listos los resultados de ADN de los restos óseos.

El crimen de Eduarda Santos en Bariloche, un caso con similitudes

La estrategia del abogado de Sena se asimila a un hecho reciente en Bariloche, que juzgó la semana pasada el crimen de Eduarda Santos, donde el jurado popular descartó el femicidio luego de que la persona autora del hecho, a 10 meses de iniciada la investigación, informada su autopercepción de mujer. Por eso, Amanda Alves fue declarada culpable del delito de homicidio agravado con alevosía.

Al momento de ser detenida, la persona autora del crimen, ocurrido en febrero de 2022 en el Circuito Chico de Bariloche, se identificaba como varón pero luego su abogado defensor informó su autopercepción como mujer. En el juicio, el juez Martín Arroyo, solicitó la aplicación de la ley de identidad de género.

Amanda fue encontrada culpable y permanece detenida en el Penal 3 de Bariloche. A pesar de que no se encuadró el caso como un femicidio, podría tener de todos modos prisión perpetua por el agravante de haber cometido el homicidio con alevosía.

En una entrevista con RÍO NEGRO RADIO La abogada y activista trans Cristina Montserrat Hendrickse despejó algunos interrogantes, por ejemplo si Podría tener una pena menor? o si ¿Podría no ser juzgada por femicidio?

Montserrat explicó que se trata de dos normas distintas, una es de la Ley de Identidad de Género que pretende tutelar el derecho humano a la identidad de género y, por otro lado, el agravante del inciso 11 del artículo 80 que impone la prisión perpetua para lo que llamamos femicidio.