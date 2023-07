Bariloche: los jurados deliberan para resolver si Amanda es culpable o no del femicidio de Eduarda Santos

Comenzó la cuenta regresiva para saber si Amanda Alves Ferreira es culpable o no del homicidio agravado de la joven brasileña Eduarda Santos de Almeida, que ocurrió el 16 de febrero del año pasado en Bariloche. Los doce jurados populares entraron hace minutos a deliberar de manera reservada a una sala del edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche. Saldrán de ese lugar cuando hayan arribado a un veredicto por unanimidad o por mayoría de 10 votos.



Tienen sobre la mesa la acusación que el fiscal jefe Martín Lozada sostuvo contra Alves Ferreira. Lozada le atribuyó haber sido el autor del homicidio de Eduarda, que tenía 26 años. Se trata de un homicidio con tres agravantes, según los acusadores.

Uno de ellos es por el uso de una arma de fuego. La autopsia estableció que el cuerpo de la víctima presentaba 9 heridas de arma de fuego. Lozada afirmó que la acusada le disparó 9 proyectiles con un revólver Magnum calibre 357.

Otro agravante es la alevosía. Lozada afirmó ante los jurados que Amanda mató con alevosía a su amiga Eduarda, que estaba indefensa. Aseveró que de los 9 proyectiles, 4 ingresaron por la espalda.

Y el tercer agravante es que se trató de un homicidio en un contexto de violencia de género; por eso, para la fiscalía fue un femicidio. Ese será el primer punto a dilucidar por parte de los doce jurados, según les indicó el juez técnico Juan Martín Arroyo este viernes al caer la noche en la sala de audiencias.

La fiscalía sostuvo que hubo violencia de género, a partir de una relación asimétrica de poder. Afirmó que la acusada cosificó a la víctima. Dijo que la utilizó solo para que quedara embarazada por medio de una subrogación de vientre, porque Alves Ferreira y su esposo Marcelo Ramírez, que se habían conocido en 2018, deseaban ser padres.

Eduarda era amiga de Alves Ferreira. Los dos se conocían desde hace años en Brasil, su país de origen. La joven aceptó la propuesta. Según declaró el hermano de la víctima, Ramírez le ofreció pagarle los estudios universitarios en Brasil, donde son costosos.

En el trascurso del embarazo, Ramírez murió en agosto del 2021. En noviembre de ese año, Eduarda tuvo dos mellizos en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Los nenes llevan el apellido de Alves Ferreira y de la madre.

La joven regresó a su país, donde tenía otros tres hijos. Allá quedó embarazada. Le pidió ayuda a Alves Ferreira, que le propuso regresar a Bariloche con el bebé. Retornó y todos vivieron en el domicilio, que le dejó Ramírez a su esposo.

El móvil del crimen, según la fiscalía

La fiscalía aseguró ante el jurado que Alves Ferreira planificó el crimen de Eduarda para poder disponer de los tres niños y regresar con ellos a su país.

Manifestó que llevó a Eduarda la madrugada del 16 de febrero hasta el sendero de acceso al mirador del lago Escondido, donde le efectuó 9 disparos. Para lograrlo vació un cargador y volvió a cargar el tambor, que aloja hasta 6 proyectiles. El dato no es menor. Para la fiscalía esa acción fue pensada y el autor lo hizo con plena conciencia y dispuesto a ejecutar su plan macabro. Destacó que así lo señalaron varios peritos que declararon en el juicio que comenzó el lunes en Bariloche.

Pero, sobre todo, Lozada advirtió que cometió el homicidio siendo varón. Por eso, indicó que se identificó como Fernando Alves Ferreira cuando lo detuvieron como principal sospechoso del crimen la tarde del 18 de febrero del 2022, en el domicilio que alquilaba.

La defensa alegó que Amanda es inimputable



El defensor oficial Nelson Vigueras planteó esta tarde de viernes ante los jurados que la fiscalía no probó fuera de toda duda razonable la acusación.

Aseveró que no puede imponerse el agravante del femicidio cuando la acusada, Amanda, se autopercibe mujer. Es más, afirmó que se autopercibe mujer desde que era adolescente y explicó que así lo aseveraron una hermana de Amanda y una amiga de Brasil.

Descartó la violencia de género. Recordó que Eduarda se ofreció a subrogar el vientre para que su amiga Amanda y su esposo sean padres. Y enfatizó que no hubo una relación de poder asimétrica ni un homicidio causado por odio hacia Eduarda por su condición de mujer porque la acusada se autopercibe mujer.

Vigueras desestimó también la alevosía porque afirmó que la fiscalía no lo demostró con certeza. Y planteó que Amanda cuando ocurrió el homicidio sufrió un trastorno mental transitorio que le impidió comprender y dirigir sus acciones.

Dijo que así lo indicó en el juicio el psicólogo forense del Poder Judicial, Alfredo Fernícola, que entrevistó a Amanda a finales del 2022. Por eso, Vigueras pidió la declaración de no culpabilidad porque es inimputable.

Los formularios y el veredicto

El juez les explicó a los jurados que tienen dos formularios para completar. En uno deberán resolver si Alves Ferreira es culpable o no del homicidio de Eduarda y ese documento tiene las opciones: si fue un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, si fue agravado porque se cometió con alevosía o si se trató de un femicidio. Tienen la alternativa de que resuelvan que fue un homicidio con todos los agravantes.

Además, tienen las opciones de declararlo culpable por delitos menores, como homicidio simple si consideran que la fiscalía no probó fuera de toda duda razonable que usó un arma de fuego apta para el disparo.

Y tienen la opción de declararlo no culpable porque consideran que la fiscalía no probó la acusación o porque la defensa los convenció de que al momento del hecho no comprendió la criminalidad de sus actos.

En el otro formulario deben resolver si es culpable o no por la portación de un arma de fuego de uso civil condicional sin la autorización legal necesaria. El juez les recordó a los jurados que si hay dudas, es en beneficio de la acusada. La identidad y el trabajo de los jurados es secreto. Por eso, no se les toman fotografías ni se los identifica. En breve se sabrá cuál es el veredicto.