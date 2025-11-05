Condenan por abuso a un trabajador del Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Roca (Cainas) de Roca depende de Senaf. (Foto: Archivo)

Un exempleado de un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a tres años de prisión condicional, tras admitir su responsabilidad en hechos de abuso sexual y amenazas cometidos contra menores bajo su cuidado.

La sentencia se dictó este miércoles, luego de que el acusado reconociera los delitos en una audiencia de acuerdo abreviado. Asistido por su abogado defensor y con la conformidad de la representante de los menores víctimas, el hombre comenzará a cumplir la pena de inmediato, ya que las partes renunciaron a los plazos procesales.

Los hechos

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, los delitos ocurrieron entre abril de 2021 y antes del 1° de septiembre de 2023, cuando el condenado se desempeñaba como auxiliar asistencial en uno de los CAINA de General Roca. Durante ese período, realizaba conductas abusivas de manera reiterada y amenazaba a los menores para impedir que revelaran lo sucedido.

En uno de los episodios comprobados, ocurrido entre julio y agosto de 2023, el hombre efectuó tocamientos en la pierna de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento. “Las amenazas generaron un temor real en las víctimas y lograron su silencio hasta que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y presentaron la denuncia”, explicó el fiscal del caso durante la audiencia.

La prueba reunida

Entre las pruebas presentadas se incluyeron la denuncia formulada por la Coordinadora Institucional de los CAINA, testimonios de trabajadores del centro y de la psicóloga, el informe de la delegada de la SENAF, documentación del Juzgado de Familia, los registros de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas en Cámara Gesell a los menores y la pericia del Cuerpo de Investigación Forense. También se incorporó la certificación de servicios emitida por la Subsecretaría de Organización y Recursos Humanos de la SENAF, que acreditó el cargo desempeñado por el acusado.

La condena y las condiciones

El tribunal impuso una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, y la inscripción del condenado en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS), además del pago de las costas del proceso.

La calificación legal aplicada fue la de “amenazas coactivas continuadas en calidad de coautor y abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda, en calidad de autor, en concurso real”, conforme a los artículos 149 bis (segundo párrafo), 119 (primer y último párrafo en función del cuarto párrafo inciso b), 45, 54 y 55 del Código Penal.

Durante los próximos tres años, el condenado deberá mantener un domicilio fijo, abstenerse de acercarse o contactar a la víctima por cualquier medio y cumplir con las reglas de conducta establecidas por el tribunal. El incumplimiento de estas condiciones podría implicar la revocación de la condicionalidad de la pena.

Otra imputado, aun bajo proceso

El expediente judicial incluye a una segunda persona imputada por hechos vinculados, cuyo proceso continúa en la etapa de control de acusación. La audiencia se retomará el próximo lunes a las 10:00 horas.