Recorrieron los pasos fronterizos ilegales de Neuquén a Chile para detectar actividad del narcotráfico

El fiscal general de la provincia, José Gerez, junto al fiscal regional de la Justicia Federal, Fernando Arrigo, y el jefe de la Policía Federal en la zona, Sergio Brizuela, encabezaron una recorrida por distintos pasos fronterizos ilegales con Chile, ubicados en las zonas de Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé y Pino Hachado. La actividad tuvo como objetivo relevar los puntos de ingreso y egreso no habilitados que podrían estar siendo utilizados para el tráfico de armas, drogas y otras actividades ilícitas.

Durante la jornada, los equipos de trabajo realizaron registros en video y fotografías aéreas con el fin de elaborar un informe actualizado sobre las áreas más vulnerables de la frontera. Según detallaron a Diario RÍO NEGRO las autoridades, se trata de zonas de bajo control, históricamente elegidas para el contrabando de distintos elementos, pero también aprovechadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional.

Fiscales y autoridades de fuerzas federales en uno de los cruces clandestinos.

Un acuerdo entre jurisdicciones

“Hace unos meses firmamos un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que nos permite conformar equipos conjuntos de investigación”, explicó Gerez a este medio. En ese sentido, señaló que este tipo de acciones busca determinar el origen y destino de la droga, así como los pasos ilegales que podrían estar siendo utilizados por bandas criminales.

Gerez adelanto que se proyecta la elaboración de un documento conjunto con observaciones y propuestas para reforzar la seguridad en los pasos fronterizos y prevenir el crimen organizado. Gerez recordó que desde febrero, la provincia de Neuquén comenzó a investigar casos de microtráfico de drogas, por lo que fortalecer la cooperación con la Fiscalía Federal resulta clave para avanzar en causas de alcance nacional e internacional.

Arrigo es el jefe de todos los fiscales federales de Río Negro y Neuquén, junto al fiscal general provincial José Gerez.

Buscarán crear una liga binacional

Otro de los objetivos planteados es la creación de una liga binacional de fiscales patagónicos, integrada por representantes de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con un convenio de cooperación mutua. En paralelo, la Procuración General de la Nación impulsará la conformación de una liga de fiscales del lado chileno, a través de mecanismos de cooperación internacional, para coordinar estrategias conjuntas en el abordaje de delitos transfronterizos.

“La idea es enfrentar el crimen organizado de manera conjunta y binacional, sabiendo que las bandas delictivas operan con estructuras mixtas a ambos lados de la frontera”, afirmó el fiscal general. En esa línea, destacó la importancia de consolidar una alianza entre fiscales provinciales, federales y regionales chilenos para fortalecer las investigaciones y agilizar el intercambio de información.

Finalmente, Gerez subrayó que esta iniciativa permitirá que las investigaciones internacionales y binacionales sean más efectivas y fluidas, al contar con canales de comunicación directa entre las autoridades de ambos países. “Es fundamental trabajar coordinadamente para anticiparnos a los movimientos del crimen organizado y proteger la seguridad de la región patagónica”, concluyó.