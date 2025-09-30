Condenaron a un hombre por violencia de género en Villa La Angostura: irá un año a prisión

La Justicia de Villa La Angostura condenó a un hombre a un año de prisión de cumplimiento efectivo por hechos de violencia de género. El fallo se dictó en el marco de un acuerdo pleno homologado por el juez de garantías Ignacio Pombo.

La fiscalía acreditó que el acusado amenazó a su entonces pareja en tres oportunidades, en distintos momentos de 2024, incluso en presencia de las hijas que ambos tienen en común. En todos los episodios incumplió medidas de restricción dictadas previamente por la justicia de familia.

La acusación fiscal

El fiscal del caso, Adrián De Lillo, junto al funcionario Gustavo Vázquez, presentó la acusación que incluyó amenazas agravadas, amenazas simples y desobediencia a órdenes judiciales. Los hechos quedaron encuadrados en distintos artículos del Código Penal, todos en calidad de autor.

El juez también dispuso que el condenado sea inscripto en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género (Ley 3233), medida que busca reforzar el seguimiento de casos vinculados a agresores reincidentes.

Los hechos ocurridos en 2024

El primer hecho ocurrió en febrero de 2024, cuando D.M.M. profirió amenazas con armas blancas, configurando un concurso ideal con desobediencia judicial. El segundo, en agosto, se trató de nuevas amenazas agravadas. El tercero, en diciembre, correspondió a amenazas simples con incumplimiento de restricciones.

Todos estos episodios concursan materialmente entre sí y fueron evaluados bajo el principio de reiteración de conductas violentas. Para la fiscalía, quedó probado que el imputado mantuvo una actitud persistente de hostigamiento.

Antecedentes de violencia

El fiscal De Lillo remarcó que la situación era de larga data y había sido abordada por distintos organismos: el fuero de familia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia y áreas municipales. “Cuando la fiscalía interviene, lo hace sobre aproximadamente diez hechos de desobediencia. Pudimos abordar tres de esos hechos para llegar a esta instancia”, señaló.

El acusado ya había recibido en 2020 una condena condicional de seis meses de prisión por lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en concurso con desobediencia judicial. Este antecedente fue considerado en la nueva resolución.

Homologación y cierre del caso

Tras escuchar a las partes y el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado, el juez de garantías Ignacio Pombo homologó el acuerdo y dictó la condena de un año de prisión efectiva.

Con esta decisión, la justicia de Villa La Angostura cerró un proceso marcado por la reiteración de hechos de violencia y reafirmó la importancia de aplicar sanciones efectivas en contextos de violencia de género.