Ordenan a la Andis restituir pensiones en Río Negro y fusionan un amparo con Catamarca

El Juzgado Federal de Viedma resolvió a favor de beneficiarios a quienes le suspendieron la pensión por invalidez. Foto: Archivo

El juez federal Hugo Greca, en una segunda sentencia similar, aceptó la medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir dos pensiones por invalidez suspendidas a dos beneficiarias de Río Negro, mientras que remitió el amparo colectivo de organizaciones vinculadas a la discapacidad de Bariloche a la causa original iniciada en un juzgado de Catamarca.

La acción judicial fue presentada la semana pasada en el juzgado federal de Viedma, promovida por la Asociación Civil Grupo Cre-Arte, la Asociación Civil El Brote y Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos “Camino Abierto”, y dos personas de manera individual que pidieron la restitución de la pensión.

La sentencia conocida este lunes se divide en dos. Por un lado, hace lugar a la medida cautelar de las dos personas beneficiarias a quienes en agosto se les suspendió la pensión no contributiva sin fundamento. En ese punto, el juez Greca ordenó la inmediata restitución de este beneficio en el plazo de cinco días.

Una resolución similar adoptó el mismo magistrado semanas atrás con otra presentación y ambos casos entendió que se pone en riesgo la situación de las personas que consideran el ingreso de la pensión para fines alimentarios.

La orden de restituir la pensión de forma inmediata tiene un apercibimiento de astreintes de 35.000 pesos por cada día de demora.

El amparo colectivo se fusionará con otra causa similar

En el punto más abarcativo, en el que las ONG planteaban la inconstitucionalidad del decreto que regulariza las pensiones no contributivas y solicitaban un listado completo de los beneficiarios de la provincia de Río Negro a quienes se les suspendió el pago, el juez decidió remitir la causa a Catamarca, donde un juzgado federal tramita un expediente en la misma línea.

Un proceso colectivo ya está en trámite ante el juzgado federal N°2 de de Catamarca, impulsado por el defensor del Pueblo de esa provincia y otras entidades. El juez entendió que «tendría idéntico objeto que el presente» y por eso deberían unirse las causas en ese fuero.

La decisión judicial fue destacada por el bloque Vamos con Todos que acompañó esta acción, a través del abogado Juan Montecino Odarda y con el apoyo de la legisladora Magdalena Odarda que calificó el fallo como «histórico».

“Vamos con Todos se puso al hombro esta causa, porque no vamos a mirar para otro lado mientras se aplican medidas inhumanas que dejan a miles de personas en la absoluta indefensión. La motosierra brutal de Milei no puede cortar derechos esenciales. Este triunfo judicial es un triunfo de la dignidad”, destacó el presidente del bloque José Luis Berros.