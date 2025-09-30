Turistas del Alto Valle varados en Escocia: la causa por estafas millonarias ya tiene dos imputados

La Justicia de Río Negro avanza en una causa de alto impacto regional que investiga estafas millonarias a turistas del Alto Valle, quienes quedaron varados en Escocia y otras ciudades europeas entre 2023 y 2024. En una audiencia realizada esta semana, se formularon cargos contra una mujer y su hermano, sindicados como responsables de maniobras fraudulentas a través de la falsa agencia de viajes “Live Up Trips”.

Según la acusación del fiscal Gustavo Herrera, los imputados ofrecían paquetes turísticos internacionales y programas de estudio en el exterior, los cuales no se cumplían en las condiciones prometidas.

Las víctimas están representadas por Joaquín Hertzriken Catena y Marcelo Hertzriken Velasco. A raíz de este perjuicio, los damnificados aseguraron que debieron afrontar gastos extraordinarios para continuar sus estadías y costear su regreso al país.

La modalidad de las estafas

La investigación sostiene que los acusados utilizaban como fachada la supuesta agencia Live Up Trips, asociada a una empresa de cursos de inglés en Catriel y otra con domicilio en Edimburgo, Escocia. Sergio Herrera cumplía el rol de cobrador, recibiendo pagos en efectivo, transferencias bancarias o a través de plataformas digitales, mientras que Liliana Silva coordinaba la operatoria comercial y la relación con los clientes.

En total, cuatro víctimas denunciaron haber sido engañadas bajo esta modalidad. Una familia de Villa Regina contrató un paquete turístico por 44.460 dólares y, al llegar a destino, descubrieron que no tenían pasajes de regreso ni los servicios pactados. Otra vecina de la misma localidad pagó 5.500 libras esterlinas y se encontró con una situación similar.

Testimonios de víctimas y perjuicios económicos

Otra de las damnificadas abonó un programa que incluía un curso de inglés en Edimburgo y recorridos por París, Londres y Nápoles. El perjuicio en su caso alcanzó los 1.500 dólares y 4.800 libras esterlinas. Una cuarta persona inició pagos en septiembre de 2023, completándolos en abril de 2024, por un total de 6.000 libras esterlinas. Como en los otros casos, terminó varada en Europa y debió financiar su retorno.

El impacto económico fue devastador para las familias afectadas, que denunciaron no solo la pérdida de dinero, sino también la angustia de quedar desamparados en el extranjero.

Pruebas presentadas en la audiencia

Durante la audiencia, el fiscal jefe detalló un extenso conjunto de pruebas: copias de itinerarios de viaje, folletos publicitarios, formularios online con membrete de Live Up Trips, comprobantes de pago, transferencias bancarias y recibos firmados. También se incorporaron capturas de mensajes y correos electrónicos entre las partes, así como publicaciones en redes sociales donde la agencia promocionaba supuestos paquetes turísticos.

Entre los elementos más contundentes se encuentra un acta manuscrita confeccionada en Edimburgo, certificada por escribano, en la que los acusados reconocían deudas millonarias en libras esterlinas y se comprometían a cubrir gastos de alojamiento, transporte y traslados.

Documentación financiera y vínculos internacionales

La fiscalía sumó además informes de la AFIP y del Banco Central de la República Argentina, que exponen movimientos financieros y habilitaciones comerciales de las personas investigadas. A esto se agregaron facturas y formularios con membretes de empresas extranjeras que incluían cuentas bancarias radicadas en Escocia.

Estos documentos reforzaron la hipótesis de un entramado que simulaba ser un circuito legal de turismo y educación en el exterior, pero que en realidad funcionaba como una estructura destinada a defraudar a viajeros de la región.

Medidas cautelares y restricciones

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas cautelares. Entre ellas, ambos imputados deberán presentarse semanalmente en la comisaría más cercana por el plazo de un año. Además, la mujer tiene prohibido establecer contacto con las víctimas por cualquier medio durante la investigación.

Se resolvió también la inhibición general de bienes, una caución real de 70.000 dólares y la prohibición de salir del país. Estas disposiciones buscan asegurar el proceso judicial y evitar maniobras de evasión.

Un caso con repercusión regional

El caso generó fuerte repercusión en el Alto Valle, ya que involucra a víctimas de Villa Regina y otras localidades, que vieron frustrados sus proyectos de viaje y estudio en el extranjero. La difusión de las denuncias en medios de comunicación alentó a que otras personas se acercaran con testimonios similares, lo que podría derivar en nuevas presentaciones judiciales.

La investigación continúa abierta y no se descartan más denuncias. Por el momento, el expediente busca esclarecer la responsabilidad de los dos hermanos y establecer el alcance económico total del fraude, que supera ampliamente el millón de dólares si se suman los montos denunciados y los gastos extraordinarios afrontados por las víctimas.