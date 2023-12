Contradicciones, cruces, gritos del juez: así fue la reconstrucción del crimen del soldado en Zapala

La reconstrucción del crimen del soldado Pablo Córdoba, ocurrido en Zapala, dejó expuestas más contradicciones entre los soldados y militares que estuvieron esa madrugada, y arrojó sospechas sobre el rol de Gendarmería, la fuerza elegida por el juez federal subrogante Hugo Greca para realizar la mayoría de las pericias.

Para la familia de Pablo fue una experiencia desagradable. El juez Greca echó a los gritos a Daiana, hermana de la víctima, con la excusa formal de que no es querellante en la causa. Y después hizo lo mismo con Juan José, el padre, porque se acercó a un testigo y lo trató de «mentiroso», tal como ya informó diario RÍO NEGRO.

Greca fue protagonista de la reconstrucción por sus cruces también con el abogado querellante, Maximiliano Orpianessi, quien tuvo que pedirle que lo tratara «con respeto», y con la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro.

Natalia Uribe, la mamá de Pablo, le pidió varias veces que le baje el tono de voz. «Parecía adrede, trataba bien a todo el mundo y a nosotros nos hostigaba como si fuéramos los delincuentes», dijo.

Contra lo que dice la autopsia

Además, promovió una disparatada reconstrucción de dos posibles formas en que Pablo «se suicidó», que fueron representadas por un perito de gendarmería, Leonardo Iglesias.

Este comandante principal afirmó por ejemplo que «el primer disparo se lo dio en el mentón y no lesionó ninguna parte del cerebro».

La fiscal Martínez Stagnaro y el querellante Orpianessi se opusieron a que continuara esa supuesta reconstrucción, y le remarcaron al perito que según dos autopsias, ambos disparos fueron mortales y el primero de ellos, cualquiera haya sido, inhabilitó a la víctima para realizar movimientos.

Ante esa realidad, el perito Iglesias arriesgó una nueva conjetura: «se disparó la primera vez, llegó un soldado para auxiliarlo, quiso retirar el fusil, se le escapó un tiro y por eso tiene dos disparos».

La opción es igual de descabellada. La trayectoria de los proyectiles, determinada científicamente, hacen imposible esa dinámica.

Tampoco explica de manera objetiva cómo fue que el cargador se salió del fusil (una pericia demostró que no se desprende por un golpe accidental) y por qué Pablo no tiene rastros de pólvora en las manos.

Un ataque de dos o más

Orpianessi, que no quiso por razones estratégicas revelar cuál es su teoría del caso, le preguntó sin embargo a Iglesias si era posible que dos o más personas armadas hayan abordado a Pablo, lo obligaron a dejar el fusil y le dispararon.

«Puede ser, podemos hacer la reconstrucción», admitió el gendarme. El abogado se negó. «En la hoja de ruta de la actividad de esta noche no estaba previsto nada de esto, y yo no tengo por qué contar mi teoría del caso delante de todas estas personas», respondió el querellante. «La causa ya está caratulada como homicidio, no tiene sentido seguir hablando de suicidio», agregó Natalia cuando contó este episodio.

El predio, iluminado

La reconstrucción, según relataron algunos de los que participaron, fue un manual de desprolijidades.

Casi 40 soldados y militares además de peritos e investigadores policiales fueron convocados como testigos, y se presentaron puntualmente el martes a las 20 en el Grupo de Artillería de Zapala.

Se eligió comenzar a esa hora para que las condiciones de visibilidad fueran lo más parecidas posibles a las del momento del hecho, 1 de junio a las 6 de la mañana.

Pero nada más comenzar, se descubrió que el lugar estaba iluminado por potentes reflectores.

Orpianessi pidió que los apaguen, y Greca se opuso con el argumento de que alguien podía tropezarse en la oscuridad. La fiscal apoyó al querellante: ¿»para qué vinimos a esta hora?», preguntó.

Fue Juan José Córdoba el que los apagó.

Otro momento curioso se vivió cuando Greca se negó a que disparen dos veces un fusil FAL para cotejar la sonoridad de las detonaciones. Los testigos incurrieron en contradicciones respecto de dónde estaban el 1 de junio y qué escucharon en ese momento.

El hallazgo del cuerpo

Del mismo modo, abundaron las divergencias respecto de los momentos inmediatos posteriores al hallazgo del cuerpo. Siguen las dudas respecto de dónde estaba el fusil; quién lo retiró; quién o quiénes lo manipularon y dónde estaba el cargador.

Ninguno de esos elementos tienen huellas dactilares, pese a que hay testigos que reconocieron haber tocado el arma.

Las manchas en la ropa

En algo coincidieron todos: a Pablo le brindaron las primeras asistencias, luego lo subieron a una camilla y todo el tiempo mantuvieron su cuerpo en posición horizontal.

Esto vuelve inexplicable el resultado de otra pericia, que indica que la víctima estuvo sentada. Así lo revelan las manchas de sangre en su ropa.

Hay un militar que dijo que Pablo estuvo sentado, el teniente Rodrigo Emiliano González. Lo contó en su cuarta declaración en el juzgado y de manera espontánea, sin que nadie se lo preguntara, como un recuerdo que le vino de pronto.

Después del hecho, González fue destinado al Grupo de Artillería de Salta, a 2.000 kilómetros de distancia. El juez lo notificó recién el jueves 21 de que se tenía que presentar a la reconstrucción el martes, y el militar respondió que no tenía plata para el pasaje.

El juzgado se enteró de esta situación el viernes 22, según dijo el secretario Matías Álvarez, y al parecer no le ofrecieron pagar el traslado como corresponde en estas ocasiones.

La fiscalía y la querella se enteraron de todo esto minutos antes de las 20 de martes, cuando ya era tarde para reclamos.