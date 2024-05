Cómo reaccionó Nicole Neumann al ver las fotos de sus hijas en el cumple de Mica Viciconte

Indiana y Allegra Cubero, las hijas de Nicole Neumann, estuvieron en el cumpleaños de Mica Viciconte y la situación habría desencadenado cierto enojo por parte de la modelo. La situación fue evidenciada en redes sociales.

El último viernes Mica cumplió 35 años y decidió celebrarlo con una megafiesta que incluyó música en vivo y la presencia de varios famosos. Entre ellos se encontraban los integrantes de «Ariel en su salsa», el programa de Telefe del cual es panelista la pareja de Fabián Cubero.

Desde que estalló el conflicto entre Indiana y su madre Nicole, la hija mayor de la modelo decidió mudarse a la casa de su padre. En esa casa también habita Mica y el pequeño Luca Cubero. A ambos la adolescente le demuestra su afecto.

En ese contexto, las hermanas utilizaron las redes sociales para saludar a Mica y la situación no habría caído bien en Nicole. En redes señalaron que Neumann tardó en likear una publicación que hizo Allegra en la que se muestra junto a Indiana y eso sería una señal del enojo que atravesó la modelo.

«Te amo Indi», había sido la publicación de Allegra junto a su hermana. Finalmente con el paso de las horas la publicación recibió el «Me Gusta» y el comentario de Nicole: «Diosas».

Nicole Neumann aclaró si se reunió con Fabián Cubero

Nicole Neumann habló con la prensa del supuesto encuentro con Fabián Cubero por cuestiones legales y aclaró que fueron sus abogadas en su representación.

«Yo no pude ir, fueron mis abogadas así que no tuve encuentro con nadie. Estuve con los temas de estrés y demás, así que bueno, evitando situaciones que no suman nada y que perjudican”, explicó la modelo a la prensa, ante el rumor.