Crimen de Fernando Báez Sosa: qué podrían decir los rugbiers luego de los alegatos

Esta mañana, iniciarán los alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Durante esta etapa, que se extenderá hasta mañana, los rugbiers tendrán la última posibilidad para hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, antes de que los jueces den el veredicto. La familia del joven asesinado también confirmó su declaración tras los alegatos. Qué podrían decir.

Las denominadas «últimas palabras», garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, es el último acto que tendrán los rugbiers imputados en el asesinato de Fernando Báez Sosa para manifestarse durante el juicio oral.

En este sentido, crece la expectativa sobre qué dirán los acusados ante el presidente o la presidenta del Tribunal quien preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si alguien tiene algo que manifestar y luego se cerrará el debate.

Lo que sí se sabe es que no se tratará de una declaración sobre los hechos imputados, como la que los acusados tienen derecho a brindar en cualquier momento durante la etapa de recepción de la prueba en el juicio, sino una instancia que ofrece la posibilidad de realizar alguna consideración breve una vez finalizada la actuación de todas las partes.

En este sentido, de acuerdo a las cinco declaraciones que existen y quedaron registradas en la etapa probatoria, se espera que los imputados continúen negando la participación en el hecho y apelen por su inocencia. Aunque también, podrían usar el espacio para pedir disculpas y, hasta, reconocer lo ocurrido durante esa noche del 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.

Rugbiers: Quiénes hablaron y qué se dijo hasta ahora

En el juicio hasta hablaron cinco de los ocho rugbiers que con la misma fuerza habían forjado un pacto de silencio que duró tres años: Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli. Callaron Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y Enzo Comelli.

El primero en romper el pacto de silencio entre los acusados fue Máximo Thomsen. El rugbier, uno de los más apuntados por el resto de los testigos, usó su derecho a defenderse en una de las audiencias probatorias y pidió disculpas.

«Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Nunca« comenzó diciendo en su relato.

Luego de mostrarse arrepentido dijo que quería dar su palabra ya que consideró que se habían dicho cosas de él: «Estuve tres años escuchando cosas de mí en las que no me reconocía, hablaban con mucho odio«, se lamentó.

Thomsen contó que fue al boliche donde ocurrió el asesinato luego de haberse «mamado» en la playa con sus amigos. Además, detalló que estaban en la barra del lugar, y que hubo empujones.

«Escucho que yo organicé y soy líder, me metía a pelear que era una persona contra muchas. No vi si había uno o más amigos«. Además señaló que tomó conciencia de la muerte al día siguiente.

El segundo en declarar ante el tribunal fue Ciro Pertossi, otro de los imputados. El rugbier utilizó un video para negar algunas de las acusaciones que lo vinculaban con el asesinato.

«Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta que el chico (por Fernando Báez Sosa) está en el piso, me freno antes«, declaro Pertossi.

También, se refirió a un audio enviado la madrugada del homicidio, en el que se lo escucha decir «chicos, no se cuenta nada de esto a nadie». Sobre ese material dijo que habían personas de Zárate que sabían de la pelea y mandó ese audio para que los padres no se enteraran del altercado.

Durante la última jornada probatoria del juicio oral de la semana pasada, Lucas Pertossi también quiso declarar ante el Tribunal. Aseguró que, en ningún momento le pegó a Fernando Báez Sosa y negó la participación en un plan de asesinato. «Solo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie«, dijo.

Blas Cinalli, otro de los rugbiers más apuntados junto con Thomsen, prosiguió luego de las declaraciones de Pertossi. En su declaración, también negó la participación en el crimen y negó la división de roles dentro del grupo de rugbiers.

«Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol», relató y se abstuvo de contestar preguntas al igual que sus amigos imputados.

Para completar los cinco testimonios que se recogieron en las audiencias, otro de los que habló fue Luciano Pertossi. Quizá fue la declaración más escueta y que persiguió la misma línea que los demás rugbiers acusados.

«Quiero aclarar algo: quiero decir que no estaba donde muestran, aclarar que estaba del otro lado. Yo no estaba ahí. Yo no estaba donde marcaron ellos», sostuvo, en relación al lugar en el que lo ubicaron los peritos en los videos. También se negó a las consultas.

Graciela Sosa: la palabra de una madre que se hará escuchar ante el Tribunal de Dolores

Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa habló tantas veces lo sintió. Cuando la prensa preguntó, ella tomó la posta y utilizó los medios para poder exponer todo lo que vivió su familia luego de la muerte de su hijo.

«No se le puede decir que diga nada. ¿A una madre que le mataron al hijo se le puede decir qué decir? Imposible. Su voz es muy potente», describió Fernando Burlando, el abogado que lidera la representación de los Báez Sosa, quien le confirmó que Graciela y Silvino, estarán presentes en los alegatos y se quedarán en Dolores a la espera del veredicto (previsto para el 31).

Como en el resto de las apariciones públicas de la familia del joven asesinado, Graciela utilizará su derecho a decir las «últimas palabras». Si bien no adelantaron ningún pasaje del discurso que dará la mujer, sus abogados hicieron el pedido ante los jueces.

«Ya hicimos el pedido y fue autorizado. El Tribunal ahí definirá cómo lo organiza, si algunos de los imputados quiere hacer uso de su derecho a hablar. Pero para Graciela ya lo pedimos y va a hablar. Va a ser el jueves», confirmó Burlando.