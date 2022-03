Denuncian a juez federal de Roca por «acoso laboral y violencia contra las mujeres» y piden su destitución

A más de dos años de su presentación, la secretaria -en uso de licencia- del Juzgado Federal de Roca, Sandra Pedrini Theiler, prácticamente no ha logrado avances en el Consejo de la Magistratura, tras la denuncia que presentó contra el actual juez federal de Roca, Hugo Greca, por «acoso laboral y violencia contra las mujeres».

Los hechos salieron a la luz hace una semana y en las últimas horas se conocieron detalles de la presentación de la funcionaria y el descargo que realizó el propio magistrado.

La denuncia, reconoció la mujer, la presentó en marzo del 2020 y fue la culminación de situaciones que pasaron «sistemáticamente» durante los años en los que asumió su tarea el actual juez Greca. «Al principio pensé que hacía chistes desubicados, esa es la justificación que siempre se busca. Realmente fue terrible la discriminación contra las mujeres en general. Después se transformó en algo laboral, me empezó a dejar aparte de reuniones y decisiones, no me las comunicaba y me las mandaba a decir por terceros», explicó.

Pedrini Theiler -de 58 años- contó que en 2015 arribó a Roca y comenzó a desempeñarse como secretaria, aunque los problemas tuvieron lugar un año después con la designación de Greca.

«Comenzaron las agresiones verbales, discriminación y descalificaciones hacia mi persona y hacia el personal de mi Secretaría –casi todas mujeres-, que causaron un grave deterioro en mi salud emocional hasta el punto en que hicieron necesario consultar con profesionales (psicólogo y psiquiatra) que determinaron que por lo vivido no pueda continuar trabajando», explicó.

La abogada detalló que durante ese lapso Greca comenzó a «mellar» su tarea diaria restándole personal bajo su órbita y añadiendo más expedientes. «Es un mecanismo perverso para denostarte sistemáticamente y que renuncies.

No sólo quería lastimarme sino que renuncie a mi cargo«, detalló y agregó que los hechos se acentuaron a través de un grupo de WhtassApp «del ámbito laboral» donde también habría sufrido los embates del magistrado.

Incluso aclaró que en varias oportunidades lo consultó para saber si era una cuestión personal o laboral y en uno de esos encuentros el juez le habría respondido que de su trabajo «no tenía nada que decir».

La funcionaria judicial también recordó una situación particular con una persona a la que le tomaron una entrevista y a la cual el juez habría rechazado por tener un tatuaje.

Si bien no se tomó a nadie en esa entrevista, el propio Greca le explicó -según aseveró- que la persona que habían contratado prestaría servicios en otra secretaría con lo cual le reducían el personal a su cargo.

«Yo en el escrito no solo denuncio el hecho sino que pido que se revea el tema de reglamento que considere aggiornarse a la realidad con las mujeres. Porque pedir una licencia psiquiátrica por una situación de trabajo te hace mella». Sandra Pedrini Theiler, denunciante.

En otra oportunidad le reprochó su horario de trabajo, a lo que la secretaria le respondió que cumplía con las exigencias y que no había expedientes atrasados en su secretaría.

«Me dijo que sobre el trabajo no tenía nada que decirme, pero que igual en mi secretaría éramos todas ‘unas vagas’ y que yo trabajaba menos que los otros dos secretarios, refiriéndose a los secretarios Civil y Penal», denunció Pedrini Theiler, quien aclaró que además el juez la «mandó a investigar» durante un año, mientras se encontraba de licencia.

«Hasta ese momento, no había tomado conciencia ni dimensión de lo que sucedía, pero claramente todo lo hasta aquí relatado resentía mi salud y la buena predisposición y desempeño de las empleadas de la secretaría a mi cargo», explicó a través de la denuncia elevada al Consejo de la Magistratura.

Pedrini Theiler dijo que dos años fueron suficientes para mantener la boca cerrada. «Fueron años difíciles y por eso me decidí a pedir el juicio político. Yo sabía que esto es muy duro para las mujeres y eso no se cuenta», relató.

También apuntó con sus críticas a la falta de reconocimiento por parte de las normativas internas del Poder Judicial de la Nación a reconocer la situación que muchas mujeres atraviesan en ese ámbito de trabajo.

«Yo en el escrito no solo denuncio el hecho sino que pido que se revea el tema de reglamento que considere aggiornarse a la realidad con las mujeres. Porque pedir una licencia psiquiátrica por una situación de trabajo te hace mella. Si te querés presentar en un concurso para ser juez me perjudicaría», declaró, y explicó que además también se los castiga con el descuento salarial del 50 por ciento, transcurridos los dos primeros años.

Apuntó que las estadísticas indican que las mujeres son las que más piden licencia psiquiátrica. «Nadie se preguntó por qué. Es que no hay otra forma de alejarse del agresor«, consideró.

Explicó que dentro del ámbito judicial sólo el 30% de los cargos más altos son mujeres en tanto que el 70% corresponde a varones. La estadística se revierte cuando son empleados. «Habla de un patriarcado que es sumamente complicado de erradicar», sentenció.

La denuncia en el Consejo de la Magistratura ya tiene dos años y no la rechazaron por lo que se presume que tendrá continuidad. Si embargo, la secretaria advirtió que a los tres años la causa puede prescribir.

¿Qué respondió Greca?

En noviembre del 2020, el juez Greca hizo su descargo a partir de un escrito elevado al Consejo de la Magistratura. Consultado por RÍO NEGRO sobre el tema, el funcionario judicial evitó realizar cualquier entrevista en torno al tema y sostuvo que será el CM quien resuelva la situación generada en los tribunales de calle San Martín y España, de Roca.

Lo que sí trascendió fue el escrito elaborado por el magistrado donde niega de manera terminante los términos de la denuncia.

Y explicó que muchas de las manifestaciones que cuestiona la denunciante corresponden a la tarea que debe realizar un magistrado cuando asume sus funciones. «Se me imputa sin causa y razón alguna una discriminación en razón del género que lejos se encuentra de lo ocurrido», puntualizó.

Greca rechazó, punto por punto, los términos de la denuncia de Pedrini Theiler.

«Desde el momento en que asumí en el Juzgado Federal de General Roca (11/11/16), he mantenido un trato cordial y respetuoso con el personal del tribunal. Siendo en tal contexto que, en ocasiones hemos compartido cenas o almuerzos familiares con (se reserva el nombre de los demás profesionales) y Pedrini Theiler», dijo.

Y fue que en ese contexto donde se armó un grupo de WhatssApp donde se realizaban comentarios no sólo concernientes al tema laboral sino también familiar. Y que incluso la denunciante habría descontectualizado esa charla.

Con respecto al a traspaso de las Ejecuciones Fiscales de su secretaría detalló que «la reasignación de tareas que abarcó todas las secretarias del Juzgado, en mis primeros meses de labor, claramente resultaban necesarias a los fines de organizar el desarrollo de la actividad laboral en un

Tribunal que durante más de seis años se encontró vacante», aseveró.

En un escrito de 17 páginas, Greca también descartó los hechos que se le imputaban sobre una persona que no habría accedido a un puesto laboral por tener tatuajes.

«Lejos se encuentran tales extrañas aseveraciones de la realidad, en tanto debo advertir que en el juzgado desde que asumí he propuesto para su nombramiento a varios empleados y empleadas y muchos de ellos poseen tatuajes o ‘piercing’«.

En cuanto a las agresiones verbales dijo que «con todo el personal del Juzgado mantengo un trato cordial y respetuoso, en ningún momento le he faltado el respeto a ninguno de los empleados y empleadas y menos por pertenecer al género femenino. Siempre he buscado la paridad de género, lo cual se refleja en la integración del Tribunal, en tanto desde que asumí y hasta la actualidad procuro mantener que los espacios sean cubiertos por hombres y mujeres en la misma medida», explicó el magistrado quien también negó que se le haya cerrado el acceso a sus oficinas a la denunciante.

En el escrito también revela que la secretaria efectuó grabaciones con su celular de diálogos que mantuvo de manera informal no sólo con él sino también con otros funcionarios.

«Este es un acto que no ha sido autorizado en el Tribunal y a mi modo de ver se pudo haber comprometido el servicio de justicia al grabar conversaciones privadas que no debieron trascender», dijo.

A modo de conclusión, Greca reveló que no encontró elementos en toda la denuncia que determinen que ha tenido actos discriminatorios con la secretaria.

«Observo y concluyo que la denunciante no comparte la forma en la cual organizo la labor del Tribunal, y en tal contexto no recibe con agrado que se le imparta alguna instrucción relativa a su trabajo –ni jurídica, ni funcional-, ni acepta que se le requiera alguna colaboración excepcional en otra secretaria, no tolera la reasignación temporal de los empleados pese a que las mismas responden a necesidades funcionales derivadas de los ciclos de trabajo, no reconoce límite alguno para imponer su punto de vista en tanto las grabaciones que acompaña –e incluso las que no agrega- denotan una estrategia que concluye en una denuncia en la que pretende utilizarse al género como excusa de manipulación«, indicó.

Y aseveró que no es la primera vez que la denunciante «se ve sobrepasada por la función que desarrolla». «…en más de una oportunidad frente a mí y al resto de los secretarios, la decisión del traslado desde su Ciudad de origen (CABA) a la Ciudad de General Roca (en 2015) también se encontró precedida por una situación de estrés laboral y un profundo enojo con el Magistrado a cargo del Juzgado en el cual laboraba», destacó en el escrito elevado en noviembre del 2020.